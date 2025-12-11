Η επαρχία δείχνει το δρόμο: Η ξεχωριστή ευχή του Παναιτωλικού για τον αιωνόβιο ΟΦΗ (pic)

Ο ΟΦΗ διανύει έναν ιστορικό Δεκέμβριο, καθώς συμπληρώνει έναν ολόκληρο αιώνα ζωής, και οι πρώτες ευχές που δέχθηκε δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ο Παναιτωλικός, μέσα από μια ιδιαίτερα καλαίσθητη και συμβολική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, τίμησε τα 100 χρόνια του Kρητικού συλλόγου, προσθέτοντας μια δόση ποδοσφαιρικού ρομαντισμού στις στιγμές γιορτής των «ασπρόμαυρων».



Το σκίτσο που δημοσίευσαν οι Αγρινιώτες αποτυπώνει την ουσία του αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε δύο επαρχιακές ομάδες . Ο Τίτορμος ,το θρυλικό σύμβολο της δύναμης του Παναιτωλικού, απεικονίζεται να χαιρετά τον Ψηλορείτη και το Ενετικό Φρούριο του Ηρακλείου, με το σήμα του ΟΦΗ να δεσπόζει στον ουρανό. Ένα εικαστικό γεμάτο νόημα, που συνδέει τις δύο περιοχές, δύο συλλογικές ταυτότητες και μια κοινή ποδοσφαιρική κουλτούρα που πορεύεται έξω από τα φώτα των μεγαλουπόλεων.

«Ο ΟΦΗ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η ΠΑΕ Παναιτωλικός του εύχεται χρόνια πολλά, με επιτυχίες, μέσα κι έξω από τα γήπεδα», τονίζει η ανάρτηση, ενώ στο εικαστικό γράφει: «Ένας αιώνας ιστορίας. Ο σεβασμός οδηγός για το μέλλον».