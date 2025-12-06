Απίστευτο κι όμως αληθινό: Πρώην παίκτης του Βόλου αποβλήθηκε για... το εσώρουχο του (vid)

Μία από τις πιο παράξενες στιγμές της χρονιάς καταγράφηκε στο Σούπερ Καπ Ινδίας, στον ημιτελικό ανάμεσα στη Γκόα και τη Μουμπάι Σίτι. Ο Ίκερ Γκουαροτσένα, αρχηγός της Γκόα και πρώην παίκτης του Βόλου, αποβλήθηκε πριν ακόμα πατήσει το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο, εξαιτίας… του χρώματος του εσωρούχου του.



Όσο οι δύο ομάδες περίμεναν στο τούνελ για να βγουν στον αγώνα, ο διαιτητής Πράτικ Μόνταλ εντόπισε ότι ο Βάσκος επιθετικός φορούσε εσώρουχα που δεν συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς. Επομένως, ζήτησε από τον Γκουαροτσένα να τα αλλάξει άμεσα, όμως ο αρχηγός της Γκόα αντέδρασε, προσπαθώντας να εξηγήσει πως δεν υπήρχε κάποια παρατυπία.



In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn — Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025

Η συζήτηση ξέφυγε γρήγορα, με τον διαιτητή να θεωρεί τη στάση του ποδοσφαιριστή ως έντονη διαμαρτυρία και να του δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα.



Επειδή η αποβολή σημειώθηκε πριν την έναρξη, η Γκόα είχε το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον Γκουαροτσένα με τον Χαβιέ Σιβέριο, ενώ το περιβραχιόνιο πέρασε στον Μπόρχα Χερέρα. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν είχε ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο: «Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

Παρόμοιο σοκ είχε και ο προπονητής, Μανόλο Μάρκες, που τόνισε πως δεν περίμενε ποτέ να δοθεί κόκκινη για τέτοια λεπτομέρεια: «Σκέφτηκα ότι θα λυθεί άμεσα. Δύο λεπτά μετά μου είπαν ότι είχε αποβληθεί. Είναι υπερβολικό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».



Για την ιστορία, η Γκόα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 και να προκριθεί στον τελικό του Σούπερ Καπ, όμως ο Γκουαροτσένα θα παραμείνει τιμωρημένος και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε στο μεγάλο ματς.