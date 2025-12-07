Παναθηναϊκός: Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε...

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς βλέποντας τον Παναθηναϊκό να πετά δύο ακόμα βαθμούς στα σκουπίδια στη φετινή Stoiximan Super League. Αυτή τη φορά ο τόπος του «εγκλήματος» ήταν η Λάρισα και... θύτης ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος έδωσε απλόχερα στην ΑΕΛ δύο τέρματα και τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2). Ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει να βλέπει τους παίκτες του να χαρίζουν γκολ στους αντιπάλους (όπως ακριβώς και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ), να σπαταλούν τεράστιες ευκαιρίες στην επίθεση (το τετ-α-τετ του Τετέ πριν το πέναλτι του Πασά) και την βαθμολογική απόσταση αντί να μειώνεται να αυξάνεται σταθερά.

Κάπως έτσι, μέσα σε μια βδομάδα οι «πράσινοι» διέλυσαν ότι είχαν αρχίσει να χτίζουν με τον Ισπανό τεχνικό στο κομμάτι της νοοτροπίας, επαναφέροντας σε ολόκληρο τον οργανισμό την καθιερωμένη εσωστρέφεια. Αυτή που ακολουθεί τον σύλλογο εδώ και χρόνια, αυτή που ξεχάστηκε για λίγο καιρό μονάχα στην εποχή-Γιοβάνοβις.

Μόνο ο Μπενίτεθ αντιλαμβάνεται τι εστί Παναθηναϊκός

Μετρώντας μόλις 10 παιχνίδια στην... ηλεκτρική καρέκλα του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ μοιάζει να είναι ίσως ο μόνος που αντιλαμβάνεται που βρίσκεται. Ήταν ο μόνος που μετά το «κάζο» στον Βόλο, στο 3ο του παιχνίδι στον πάγκο, που απολογήθηκε στον κόσμο που βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό. Κανένας από τους παίκτες του ρόστερ δεν έχει νιώσει την ανάγκη να βγει μπροστά και να απολογηθεί στους φίλους της ομάδας, που συνεχίζουν και δείχνουν περίσσεια στήριξη σε ένα σύνολο που δεν ανταποδίδει.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ζητά συγνώμη στους φίλους του Παναθηναϊκού/Πηγή: InTime Sports

Ακόμα και μετά από τόσα συνεχόμενα παιδικά λάθη, ο 65χρονος σήκωσε ασπίδα προστασίας προς τους παίκτες του στη συνέντευξη τύπου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είναι δύσκολο να εξηγήσεις πώς κάναμε τόσα πολλά μαζεμένα λάθη στα 2 τελευταία ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι παίκτες θα βελτιωθούν και δεν θα κάνουν τα ίδια λάθη».

Ο Γενάρης των «μπαλωμάτων»

Ο Ισπανός τεχνικός αναγνωρίζοντας τα ζητήματα του ρόστερ του είχε σπεύσει να προειδοποιήσει μετά την τριάρα απέναντι στον Πανσερραϊκό, ζητώντας από τον κόσμο στήριξη ακόμα και όταν αρχίσουν να έρχονται κάποια (αναπόφευκτα) αρνητικά αποτελέσματα. Ο τρόπος όμως που οι παίκτες του μοιράζουν γκολ-δώρα τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, υπενθυμίζει σε όλους πως το πρόβλημα παραμένει ριζικό και δεν αλλάζει ούτε με την έλευση ενός προπονητή, ούτε με την (ανα)διόρθωση του οργανογράμματος της ομάδας. Καλό είναι να αρχίσει να λειτουργεί ορθολογικά ο Παναθηναϊκός, δεν αρκεί όμως για να επανέλθουν τα πράγματα σε μια ισορροπία.

Μοιάζει πια δεδομένο πως στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση στον Παναθηναϊκό. Κορόνα και Κοτσόλης, σε συνδυασμό πάντα με τον Μπενίτεθ, έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση, αναζητώντας ποιοτικές λύσεις σε μια δύσκολη περίοδο για.... μίνι rebuild. Εκτός του Τεττέη το «τριφύλλι» θα ψάξει να κλείσει αρκετά κενά σε κομβικές θέσεις στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας πια μια αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία στο Europa League και κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η μεταγραφική ενίσχυση τον Γενάρη αποτελεί δύσκολη εξίσωση για όλες τις ομάδες, αφού δεν είναι πάντα εφικτή η απόκτηση παικτών που μπορούν να κάνουν την διαφορά. Αυτό, είναι και το πρώτο «στοίχημα» της νέας διοικητικής σύνθεσης, στην προσπάθεια της να βρει μακροπρόθεσμες και ποιοτικές λύσεις και όχι φθηνά και αμφιβόλου αξίας μπαλώματα.

Προέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και πολύ περισσότερο το ματς της Πέμπτης (11/12, 22:00) στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Πλζεν. Σε ενδεχόμενη νίκη οι «πράσινοι» καθαρίζουν την υπόθεση πρόκριση και μπορούν να κοιτάξουν -χωρίς άγχος- την διεκδίκηση της οκτάδας. Σε ενδεχόμενη ήττα, η εσωστρέφεια θα αρχίσει να μεγαλώνει επικίνδυνα...