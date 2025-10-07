Επίσημο: Κρεμάει τα παπούτσια του ο Ζόρντι Άλμπα στο τέλος της σεζόν

Ο Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τα γήπεδα στο τέλος της χρονιάς, ρίχνοντας αυλαία στην σπουδαία ποδοσφαιρική του καριέρα.

O 36χρονος αριστερός μπάκ έκανε γνωστή την απόφασή του μέσω βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, βάζοντας τέλος σε μια λαμπρή καριέρα 19 ετών.

Η ανακοίνωση του Ισπανού ήρθε μερικές εβδομάδες μετά από εκείνη του Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος επίσης αποφάσισε να “κρεμάσει” τα παπούτσια του, αφήνοντας τον Λιονέλ Μέσι, χωρίς ακόμα έναν από τους μακροχρόνιους συμπαίκτες του.

Ο Άλμπα ήταν γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Βαλένθια, ενώ ανέβηκε επίπεδο στην Μπαρτσελόνα που αγωνίστηκε για 11 χρόνια, πραγματοποιώντας 460 εμφανίσεις. Με τους μπλαουγκράνα κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ισπανίας, ένα Champions League και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA και αποτέλεσε βασικό γρανάζι μιας απο τις πιο επιτυχημένες ομάδες του συλλόγου, αλλά και του κόσμου.

Με την εθνική Ισπανίας μέτρησε 93 συμμετοχές, έχοντας 9 γκολ και 22 ασίστ. Μάλιστα ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε τόσο το Euro 2012, όσο και το Nations League το 2023, σκοράροντας μάλιστα στον τελικό απέναντι στην Ιταλία.

Το 2023 ταξίδεψε στην Αμερική και την Ίντερ Μαϊάμι, για να αγωνιστεί στο MLS και να επανενωθεί με τον Λίονελ Μέσι και τον Σέρχιο Μπουσκέτς. Ο Ζόρντι Άλμπα «κρεμάει τα παπούτσια του», αφήνοντας πίσω του κληρονομιά πρωταθλητή, έναν ποδοσφαιριστή που άλλαξε τον ρόλο του αριστερού μπάκ και συνδέθηκε όσο λίγοι με τη χρυσή εποχή της Μπαρτσελόνα και της Ισπανίας.

A full-back like no other.

Wrote his name in Barça’s history.

Thank you, Jordi. pic.twitter.com/grmtHrCAIT — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2025