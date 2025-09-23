Σοκαριστικές σκηνές σε αγώνα μπέιζμπολ στο Τέξας: Αδέσποτη σφαίρα τραυμάτισε προπονητή (vid)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής σε αγώνα μπέιζμπολ νεαρών αθλητών στο Κέιτι του Τέξας, όταν σφαίρες άρχισαν να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίζοντας έναν 27χρονο προπονητή.

Σύμφωνα με τις αρχές, μια αδέσποτη σφαίρα τον χτύπησε στον ώμο, την ώρα που οι παίκτες ετοιμάζονταν να μπουν στο γήπεδο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει παίκτες και προπονητές να τρέχουν για να καλυφθούν, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. «Υπήρχαν σφαίρες παντού, ήταν απίστευτο», περιέγραψε ο βοηθός προπονητής των Texas Colts, Κόρμπιν Γκάισεντορφ.

Players and coaches ran for cover after shots were fired near their field in Katy. A coach on a separate field was hit and taken by Life Flight to a hospital. We're told he was released from the hospital Sunday night.



Full story: https://t.co/ounrhFhIzB pic.twitter.com/HoVR0lsYFo — KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 22, 2025

Η αστυνομία του Waller County ανακοίνωσε ότι τρία άτομα πυροβολούσαν σε στόχους σε κοντινή περιοχή, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να φτάσουν έως το γήπεδο. Οι ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι υπεύθυνοι του The Rac δήλωσαν: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν. Η σκέψη μας είναι στον προπονητή που τραυματίστηκε, την οικογένειά του και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή όλων των προπονήσεων και αγώνων στο συγκρότημα.