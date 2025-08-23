Θρύλος του NBA καταδικάστηκε για ανταλλαγή πυροβολισμών

Ο Σον Κεμπ, πρώην σταρ του NBA και γνωστός για την καριέρα του στους Seattle SuperSonics, κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών τον Μάρτιο του 2023 στο Τάκομα της Ουάσιγκτον. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν προσπάθησε να ανακτήσει αντικείμενα από ένα κλεμμένο όχημα, ανάμεσά τους προσωπικά του αντικείμενα και το κινητό του τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ο Κεμπ δέχτηκε πυρά από τους επιβαίνοντες, ανταποδίδοντας τα πυρά σε αυτοάμυνα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ο πρώην παίκτης συμφώνησε σε συμφωνία παραδοχής ενοχής και καταδικάστηκε σε 30 ημέρες ηλεκτρονικής παρακολούθησης στο σπίτι, 240 ώρες κοινωνικής εργασίας και ένα χρόνο επιτήρησης. Η αρχική πρόταση των εισαγγελέων ήταν φυλάκιση εννέα μηνών, αλλά ο δικαστής επέλεξε πιο ήπια ποινή.

Στην ακροαματική διαδικασία, ο Κεμπ εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής βίας με όπλα, ενώ φίλοι και υποστηρικτές του βρέθηκαν στο πλευρό του. Ο Κεμπ, γεννημένος το 1969, θεωρείται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες της εποχής του, με καριέρα που ξεκίνησε το 1989 και ολοκληρώθηκε το 2003.

