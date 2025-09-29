Μακελειό με 4 νεκρούς στις ΗΠΑ: Πρώην πεζοναύτης άνοιξε πυρ σε εκκλησία και μετά της έβαλε φωτιά

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή (28/9) σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, με τον δράστη να πυρπολεί στη συνέχεια το κτήριο προκαλώντας χάος.

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε ως ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC. Ο ένοπλος οδήγησε με το αυτοκίνητό του μέχρι την εκκλησία Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, την ώρα της καθιερωμένης κυριακάτικης λειτουργίας, και άρχισε να πυροβολεί ανεξέλεγκτα πριν καταφέρει να πυρπολήσει το κτίριο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ήταν πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ ενώ έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών στο πάρκινγκ της εκκλησίας.

«Στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών», καταγγέλλει ο Τραμπ

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ενώ μεταξύ άλλων ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε ότι «αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε κλείνοντας την ανάρτησή του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Αργότερα, στη διάρκεια έρευνας μέσα στην εκκλησία που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν δύο πτώματα την ίδια ώρα που υπάρχουν αγνοούμενοι χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους.

«Προσπαθούμε ακόμη να προσδιορίσουμε ακριβώς πότε και από πού προήλθε η φωτιά και πώς ξεκίνησε», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας ενώ η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του.

Η αστυνομία του Γκραντ Μπλαν δήλωσε ότι 100 πράκτορες του FBI έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην έρευνα.