ΗΠΑ: Ένοπλος απειλούσε να «γαζώσει» νοσοκομείο - Η στιγμή της καταδίωξης πριν πέσει νεκρός από πυρά

Ένας 20χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών στο Απερ Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης, στο τέλος μιας σύντομης αλλά εξαιρετικά επικίνδυνης διαδρομής κατά την οποία φέρεται να απείλησε πολίτες και να δήλωσε ότι σκοπεύει να «χτυπήσει» το Νοσοκομείο Mount Sinai, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 7 μ.μ., όταν ο νεαρός φέρεται να τράβηξε όπλο μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας στην λεωφόρο Μάντισον, σημαδεύοντας έναν ένοικο, όπως ανέφερε ο αρχηγός περιπολιών της NYPD, Φίλιπ Ριβέρα. Στη συνέχεια διέφυγε σε κοντινό κατάστημα, όπου απείλησε υπάλληλο, δηλώνοντας: «Καλέστε το 911, πάω στο νοσοκομείο να το χτυπήσω».

Αφού έκλεψε το κινητό του εργαζομένου, ο 20χρονος κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai. Στην συνέχεια, ο άνδρας εισήλθε για λίγο πριν φύγει και αφήσει το όπλο στο έδαφος, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο κτίριο για να πάρει το όπλο, όπου συνάντησε έναν αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι ήταν φύλακας στο νοσοκομείο και «ως φύλακας πρέπει να έχει όπλο».

Όταν ο αστυνομικός προσπάθησε να τον συνοδεύσει έξω, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, με τον δράστη να αρπάζει το όπλο του από το έδαφος και ο αστυνομικός να καλεί ενισχύσεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Bίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνει τον 20χρονο να περπατάει ήρεμα στην λεωφόρο Μάντισον με το όπλο στο χέρι του, ενώ τον καταδιώκουν τουλάχιστον δύο αστυνομικοί.

Λίγο αργότερα, ανοίγει πυρ. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντάς τον στο στήθος και το ισχίο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με όχημα της NYPD, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο σημείο βρέθηκε και το όπλο.

Σύμφωνα με την DailyMail αστυνομικοί μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο, επίσης, για προληπτικές εξετάσεις.