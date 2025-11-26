Ουάσιγκτον: Αναφορές για δύο νεκρούς εθνοφύλακες από πυροβολισμούς - Η πρώτη εικόνα του υπόπτου

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον με επεισόδιο πυροβολισμών κοντά στον Λευκό Οίκο. Δύο μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ φέρονται να υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια Πάτρικ Μόρισεϊ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο ύποπτος της φονικής επίθεσης φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

A new image shows the suspected National Guard gunman being taken away on a stretcher in Washington DC. pic.twitter.com/RNWYmP9NVr — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2025

«Λαμβάνουμε τώρα αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των δύο μελών της Φρουράς μας και θα παρέχουμε πρόσθετες ενημερώσεις μόλις λάβουμε πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Οι προσευχές μας είναι με αυτά τα γενναία μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητα της Φρουράς», έγραψε στο Χ.

Να σημειωθεί ότι ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια προχώρησε στη σχετική δήλωση, καθώς οι εθνοφύλακες είναι από την πολιτεία του.

«Με μεγάλη μας θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσιγκτον, απεβίωσαν από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα τους. Είμαστε σε συνεχή επαφή με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Ολόκληρη η πολιτεία μας θρηνεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Φρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία τους ή τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη», έγραψε στο Χ νωρίτερα ο κυβερνήτης κάνοντας λόγο αρχικά για δύο νεκρούς εθνοφύλακες.

Το CNN επικαλείται πηγή που γνωρίζει τις πρώτες αναφορές και έναν αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου, που ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κέντρο της της αμερικανικής πρωτεύουσας, κοντά στον Λευκό Οίκο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον δήλωσε στο X ότι βρίσκεται στο σημείο των πυροβολισμών και συμβούλευσε τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή.

Η Εθνοφρουρά δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχολιασμό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί δεν έχουν καταστεί σαφείς.

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς από πολλές πολιτείες βρίσκονται στην Ουάσιγκτον εδώ και μήνες, στο πλαίσιο της επιχείρησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του εγκλήματος στην πρωτεύουσα, η οποία έκτοτε έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το πρωί της Τετάρτης, υπήρχαν περίπου 2.200 στρατιώτες της Εθνοφρουράς που είχαν αναπτυχθεί στην Ουάσιγκτον. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν στρατεύματα από την Ουάσιγκτον, μαζί με εκείνα από τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, το Οχάιο, τη Νότια Καρολίνα, τη Δυτική Βιρτζίνια, την Τζόρτζια και την Αλαμπάμα.

Τραμπ: «Θα πληρώσει ένα πολύ ακριβό τίμημα»

Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι είναι και οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι και τώρα νοσηλεύονται σε δύο ξεχωριστά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει ένα πολύ ακριβό τίμημα. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας και όλους τους Στρατούς και τις δυνάμεις επιβολής του Νόμου μας. Αυτοί είναι πραγματικά Σπουδαίοι Άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι σχετίζονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαι μαζί σας!

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ ανέφερε: «Το FBI συμμετέχει και βοηθά στην έρευνα στην Ουάσιγκτον, μετά τους πυροβολισμούς μελών της Εθνοφρουράς σήμερα το απόγευμα. Παρακαλούμε προσευχηθείτε γι' αυτούς και θα σας ενημερώσουμε με περισσότερες πληροφορίες μόλις μπορέσουμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έκλεισε το αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, «για λόγους ασφαλείας».