«Το κτήνος θα πληρώσει»: Οργή Τραμπ για την επίθεση σε εθνοφρουρούς - STOP στους Αφγανούς μετανάστες

Η αμερικανική Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω Twitter χθες Τετάρτη 26/11 το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα, στις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι μετά την επίθεση εναντίον εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, που αποδίδεται σε Αφγανό, σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο, μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι, παρά τη θλίψη για τους τραυματίες, αισθάνεται «δίκαιη οργή και αποφασιστικότητα» και ξεκαθάρισε: «Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι το κτήνος που διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θεωρεί ότι ο ύποπτος «είναι ξένος, ο οποίος μπήκε στη χώρα από το Αφγανιστάν» και μεταφέρθηκε «από την κυβέρνηση Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις διαβόητες πτήσεις για τις οποίες όλοι μιλούσαν».

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τη σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι η παραμονή του υπόπτου παρατάθηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφικό» και «τον χειρότερο στην ιστορία της χώρας».

Σημειώνεται πως δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγα μέτρα από τον σταθμό μετρό Farragut West, το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα). Ο ύποπτος, αφγανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά από τρίτο μέλος της φρουράς και νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η προσπάθεια των Αρχών να συλλάβουν τον δράστη.