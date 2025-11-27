Ουάσιγκτον: Βαρύ το κατηγορητήριο για τον δράστη της επίθεσης στην Εθνοφρουρά - Τι εξετάζει το FBI

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον δράστη της επίθεσης στην Ουάσιγκτον ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε δυο μέλη της Εθνοφρουράς έξω από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές στο FBI, ο δράστης οδήγησε από την πολιτεία της Ουάσιγκτον για ημέρες, όπου ζούσε με τη γυναίκα και τα 5 παιδιά του, για να φτάσει στην πόλη της Ουάσιγκτον.

Επιπρόσθετα, προς το παρόν η κατηγορία που του αποδίδεται είναι για διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα μέλη της εθνοφρουράς καταλήξουν η κατηγορία θα μετατραπεί σε διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού που επιφέρει την θανατική ποινή.

Ερευνάται η πιθανότητα τρομοκρατίας

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ ανακοίνωσε ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ξεκίνησε έρευνα για τρομοκρατία. «Πρόκειται για μια έρευνα για τρομοκρατία που βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε πως ο ύποπτος της επίθεσης είχε εργαστεί στο Αφγανιστάν με συμμαχικές δυνάμεις. «Ερευνούμε πλήρως και αυτή την πτυχή του παρελθόντος του, ώστε να συμπεριλάβουμε τυχόν γνωστούς συνεργάτες του που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στις Ηπα, έτσι μοιάζει μια ευρεία διεθνής έρευνα για τρομοκρατία», τόνισε ο επικεφαλής του FBI.

Το χρονικό της επίθεσης στους εθνοφρουρούς

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:15 τοπική ώρα, όταν ο ύποπτος πλησίασε γωνία δρόμου και άνοιξε πυρ εναντίον εθνοφρουρών που πραγματοποιούσαν πεζές περιπολίες. Άλλα μέλη της δύναμης τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Οι δύο στρατιώτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Αρχικά επικράτησε σύγχυση σχετικά με την κατάστασή τους, με τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνιας να ανακοινώνει λανθασμένα τον θάνατό τους, πριν ανασκευάσει.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του υπόπτου:

BREAKING: President Trump says the suspect who shot the two National Guardsmen in Washington D.C. is severely wounded and "will pay a very steep price."



"The animal that shot the two National Guardsmen, with both being critically wounded, and now in two separate hospitals, is… pic.twitter.com/t5BGa0lQOg — Collin Rugg (@CollinRugg) November 26, 2025

Πολιτικές αντιδράσεις και μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το περιστατικό από τη Φλόριντα, έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» και εξαπέλυσε επίθεση στη μεταναστευτική πολιτική, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του πρέπει να «επανεξετάσει όλους τους φακέλους» Αφγανών που μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ το 2021.

Λίγο αργότερα, η υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι «παγώνει» επ’ αόριστον την επεξεργασία αιτημάτων μετανάστευσης Αφγανών υπηκόων.

Ο πρόεδρος προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «πράξη μίσους» και «σατανική ενέργεια», ενώ έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη απειλή εθνικής ασφάλειας» λόγω μεταναστευτικών ροών.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Παρά τη ρητορική περί «τρομοκρατίας», οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένο κίνητρο ή για σχέσεις του υπόπτου με τρομοκρατικές ομάδες.

Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο χαρακτηρισμός «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αφορά συστηματικές επιθέσεις κατά άμαχων πληθυσμών και όχι μεμονωμένα περιστατικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση των δύο στρατιωτικών παραμένει κρίσιμη.