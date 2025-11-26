Χονγκ Κονγκ: Θρήνος με 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους - 3 συλλήψεις για τη φωτιά στους ουρανοξύστες

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες στο Χονγκ Κονγκ για να σβήσουν την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε έναν ουρανοξύστη και η οποία επεκτάθηκε σε άλλους 7 σε ένα συγκρότημα κατοικιών.

Στα θηριώδη κτίρια των 31 ορόφων υπήρχαν 2.000 διαμερίσματα με αποτέλεσμα αρκετοί ένοικοι να εγκλωβιστούν μέσα στις φλόγες. Από την πυρκαγιά έχουν ήδη επιβεβαιωθεί 36 νεκροί ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Η αστυνομία κάνει πλέον λόγο για 279 αγνοούμενους που βρίσκονταν εντός των διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης Τζον Λι ο οποίος έδωσε συνέντευξη Τύπου «Μέχρι στιγμής, αυτή η πυρκαγιά έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους και 29 άνθρωποι νοσηλεύονται», εκ των οποίων επτά βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

«Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο σε 3 από τα 7 κτίρια ωστόσο δίνουμε μάχη για να την περιορίσουμε πλήρως» ανέφερε επιπρόσθετα.

Ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ έπιασε φωτιά / Reuters

3 συλλήψεις για την φονική πυρκαγιά

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε τρεις άνδρες ως ύποπτους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά την πρόκληση της φονικής πυρκαγιάς.

Η ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας δεν κατονόμασε τους συλληφθέντες ούτε έδωσε στην δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της φωτιάς

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το συγκρότημα κτιρίων Wang Fuk Court, 8 στο σύνολό τους, τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Footage captured just minutes ago shows a major fire that broke out earlier this afternoon at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China.



The death toll has risen from 4 to 13. pic.twitter.com/4qIH8wIToX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025

Ταυτόχρονα, ο Λι ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές ώστε να διευκρινιστούν όλα τα αίτια με τα υλικά στα κτίρια και τις σκαλωσιές που τα περιβάλλουν να ελέγχονται διεξοδικά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ασφαλείας Κρις Τανγκ σημείωσε σε δηλώσεις του ότι η ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς ήταν «ασυνήθιστη» και ότι η φλόγα δεν θα έπρεπε να είχε κατακλύσει τα κτίρια τόσο γρήγορα εάν υπήρχαν ρυθμιζόμενα υλικά και σκαλωσιές.

Ωστόσο, οι πυροσβέστες έχουν ήδη προειδοποιήσει για μια ιδιαιτερότητα που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άντι Γιουνγκ δήλωσε ότι το πλήρωμά του εντόπισε μερικές σανίδες πολυστυρενίου που φράζουν τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων. «Αυτές οι πλάκες είναι εξαιρετικά εύφλεκτες και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», είπε.

«Η παρουσία τους ήταν ασυνήθιστη, γι' αυτό και παραπέμψαμε το περιστατικό στην αστυνομία για περαιτέρω έρευνες», πρόσθεσε ο Γιουνγκ.

Πάντως, εκατοντάδες κάτοικοι έχουν βρει περίθαλψη σε προσωρινά καταφύγια και μονάδες στέγασης έκτακτης ανάγκης.

Ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ έπιασε φωτιά / Reuters

Διασωθέντες από τη μεγάλη φωτιά σε 7 ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / Reuters

Σι Τζινπινγκ: Κάντε τα πάντα να σβήσει η φωτιά

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ κάλεσε το Χονγκ Κονγκ να «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα πολυκατοικιών και η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Ο Σι Τζίνπινγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό τομέα της περιοχής Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη, του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που πέθανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος «εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή, και ζήτησε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να κατασβεστεί η φωτιά και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές ζημιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διασωθέντες από τη μεγάλη φωτιά σε 7 ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / Reuters

Δύσκολο το έργο των πυροσβεστών

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που τροφοδότησαν την πυρκαγιά η οποία τελικά εξαπλώθηκε στους επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος. Όπως σημειώνουν, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του χρόνου που θα χρειαστεί για την πλήρη κατάσβεσή της.

Παράλληλα, αρμόδιοι αναφέρουν ότι οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων είναι τόσο υψηλές που δυσκολεύουν την διαδικασία κατάσβεσης. «Τα συντρίμμια και οι σκαλωσιές του κτιρίου που έχει πληγεί πέφτουν, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για το προσωπικό μας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Φωτογραφίες και βίντεο του πρακτορείου Reuters δείχνουν την έκταση της πυρκαγιάς και τους πυκνούς μαύρους καπνούς που έχουν υψωθεί στον ουρανό ενώ το ίδιο μέσο κάνει λόγο και για αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν σκαλωσιές από μπαμπού έξω από διάφορα τμήματα του κτιρίου να τυλίγονται στις φλόγες, με φλεγόμενα τμήματα πράσινου πλέγματος σκαλωσιάς να πέφτουν.

Σημειώνεται ότι το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου το μπαμπού συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως για σκαλωσιές στις κατασκευές.

«Δεν ξέρω αν θα γυρίσω σπίτι μου»

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 13 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ενώ πάνω από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Χάρι Τσεούνγκ, 66 ετών, που ζούσε στον Μπλοκ 2 του συγκροτήματος για πάνω από 40 χρόνια δήλωσε ότι άκουσε «πολύ δυνατό θόρυβο γύρω στις 2:45 μ.μ.» (08:45 π.μ. ώρα Ελλάδας) και είδε πυρκαγιά να ξεσπά σε κοντινό κτίριο. «Πήγα αμέσως να πάρω τα πράγματά μου», δήλωσε. «Δεν ξέρω πώς νιώθω. Απλά σκέφτομαι πού θα κοιμηθώ σήμερα γιατί πιθανόν δεν θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι».

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί σε κοντινή πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απόγνωση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τα κτίρια, σε κάποια από οποία είχαν στηθεί μπαμπού σκαλωσιές, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους να αναφέρουν ότι τα οικήματα αυτά ήταν υπό ανακαίνιση εδώ και περίπου ένα χρόνο.