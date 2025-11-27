Χονγκ Κονγκ: Ψάχνουν για επιζώντες στους καμένους ουρανοξύστες - 44 νεκροί από την πύρινη κόλαση

«Καπνίζουν» ακόμα οι τεράστιοι ουρανοξύστες ενός μπλοκ κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ που τυλίχθηκαν στις φλόγες το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, με 44 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής ενώ 45 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Περίπου 280 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει ο Guardian, η φωτιά δεν έχει σβήσει πλήρως, ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο σε 4 από τα κτίρια του φλεγόμενου μπλοκ.

Το συγκρότημα αποτελείται από 8 πύργους καθένας εκ των οποίων έχει 31 ορόφους και περίπου 2.000 διαμερίσματα, τα οποία στεγάζουν συνολικά περίπου 4.800 άτομα. Κάποια από τα διαμερίσματα βρίσκονταν σε φάση ανακαίνισης.

Πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία ξεκίνησαν να ερευνούν τα διαμερίσματα στους χαμηλότερους ορόφους, αναζητώντας εναγωνίως επιζώντες και αγνοούμενους. Συνολικά 26 ομάδες διάσωσης βρίσκονται επί τόπου.

Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε προσωρινά καταφύγια ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τα θύματα της τραγωδίας.

Τρεις συλλήψεις

Την ίδια ώρα, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να διερευνήσει τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς. Οι κινεζικές Αρχές δήλωσαν την Πέμπτη ότι τρεις άνδρες ηλικίας μεταξύ 52 και 68 ετών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που σχετίζεται με την πυρκαγιά.

Οι αρχές κήρυξαν το περιστατικό ως πυρκαγιά με πέντε συναγερμούς, την υψηλότερη βαθμολογία έκτακτης ανάγκης, και τουλάχιστον 128 πυροσβεστικά οχήματα και σχεδόν 800 πυροσβέστες στάλθηκαν στο σημείο. Δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων κοντά στους πύργους, έχουν κλείσει.

Τα μπαμπού «πυροκροτητής» για τη φωτιά

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ορισμένες από τις εξωτερικές σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυ που περιέβαλαν τους πύργους, προτού εξαπλωθεί στο εσωτερικό τους. Ωστόσο η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη.

Οι -πιο φτηνές- σκαλωσιές από μπαμπού είναι σταθερό θέαμα σε όλα τα εργοτάξια οικοδομών και ανακαινίσεων στο Χονγκ Κονγκ, αν και η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι καταργούνται σταδιακά για λόγους ασφαλείας.

Τα πρότυπα δόμησης στο Χονγκ Κονγκ είναι σχετικά υψηλά και έχουν βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα των Θυμάτων Βιομηχανικών Ατυχημάτων εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις πυρκαγιές που σχετίζονται με σκαλωσιές, σημειώνοντας παρόμοια περιστατικά τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο.

Η πυρκαγιά είναι η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1996, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα εμπορικό κτίριο στο Κοουλούν σε μια πυρκαγιά επίσης επιπέδου 5, η οποία διήρκεσε περίπου 20 ώρες.