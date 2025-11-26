Φλέγεται ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ – Πληροφορίες για 4 νεκρούς και παγιδευμένους ανθρώπους

Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε ξέσπασε σήμερα Τετάρτη 26 Nοεμβρίου σε ουρανοξύστη στο Χονγκ-Κονγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μεγάλη πυρκαγιά σε ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο. Το Wang Fuk Court είναι συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ κτίρια και περιλαμβάνει περίπου 2.000 διαμερίσματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την πυρκαγιά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι ενώ πολλοί έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο. Σύμφωνα με διεθνή μέσα υπάρχει και ένας άνδρας που έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Φωτογραφίες και βίντεο του πρακτορείου Reuters δείχνουν την έκταση της πυρκαγιάς και τους πυκνούς μαύρους καπνούς που έχουν υψωθεί στον ουρανό ενώ το ίδιο μέσο κάνει λόγο και για αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν σκαλωσιές από μπαμπού έξω από διάφορα τμήματα του κτιρίου να τυλίγονται στις φλόγες, με φλεγόμενα τμήματα πράσινου πλέγματος σκαλωσιάς να πέφτουν.

Παράλληλα από το βίντεο φαίνεται πως οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον τρία οικοδομικά τετράγωνα στο οικοδομικό συγκρότημα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/0l1qX2uth2 — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

