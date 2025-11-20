Φωτιά ξέσπασε στο χώρο της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα στη Βραζιλία σπέρνοντας πανικό - Βίντεο

Φωτιά ξέσπασε στο χώρο που διεξάγεται η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Πέμπτη (20/11) σε ένα κιόσκι μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οποία βρίσκονταν πάνω από 50.000 διπλωμάτες, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με τους New York Times, η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά δεν είναι ακόμα γνωστή.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα), με τους συνέδρους να τρέχουν πανικόβλητοι προς όλες τις κατευθύνσεις για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Πυκνοί καπνοί έβγαιναν από το αυτοσχέδιο συνεδριακό κέντρο, μια μεγάλη εγκατάσταση με τέντες που χτίστηκε σε ένα πρώην αεροδρόμιο. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη στιγμή της φωτιάς έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Φωτό: Reuters

Υπό έλεγχο η φωτιά

Λίγη ώρα αργότερα η φωτιά ελέγχθηκε. Όπως μεταφέρει το Reuters, ο υπουργός Τουρισμού της Βραζιλίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο δεν γνώριζε εάν οι σύνεδροι θα μπορούσαν να επιστρέψουν σήμερα ή την Παρασκευή στο χώρο προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες της συνόδου.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν επίσης ότι η πυρκαγιά ήταν υπό έλεγχο, προσθέτοντας ότι οι Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής είχαν διατάξει την εκκένωση ολόκληρου του χώρου της συνόδου κορυφής.

Φωτό: Reuters

Η Σύνοδος Κορυφής στην πόλη του Αμαζονίου είχε αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, αλλά έχασε την προθεσμία της Τετάρτης ώστε να εξασφαλίσει συμφωνία μεταξύ των σχεδόν 200 χωρών που ήταν παρούσες, σε θέματα όπως ο τρόπος αύξησης της χρηματοδότησης για το κλίμα και η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Από την έναρξή της στις αρχές αυτού του μήνα, η Σύνοδος Κορυφής έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις που απαιτούν πιο ισχυρή δράση για το κλίμα και την προστασία των δασών, με τις διαμαρτυρίες να διακόπτουν κάποιες φορές τις συνομιλίες.