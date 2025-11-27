2.000 άνθρωποι σε 31 ορόφους: Τι είναι το Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ που έγινε παγίδα θανάτου

Πέπλο πένθους έχει απλώσει στο Χονγκ Κονγκ η πολύνεκρη φωτιά που σημειώθηκε σε συγκρότημα με ουρανοξύστες στο βόρειο προάστιο Tai Po. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει οδηγήσει στο θάνατο 55 ανθρώπους, ενώ 72 είναι τραυματισμένοι. Οι εικόνες από τα πελώρια κτίρια να είναι τυλιγμένα στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται από τον έναν πύργο στον άλλον, ταξίδεψαν παντού και έχουν συγκλονίσει τον πλανήτη.

Φωτό: Reuters

Ο αριθμός των θυμάτων μεταβάλλεται, καθώς εκατοντάδες -πάνω από 280- είναι οι αγνοούμενοι που τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν μέσα στα καμένα κτίρια.

Φωτό: Reuters

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν ένα 24ωρο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμα να φτάσουν στους πιο πάνω ορόφους, ώστε να εντοπίσουν κατοίκους που παγιδεύτηκαν εκεί λόγω της έντονης ζέστης και του πυκνού καπνού.

Φωτό: Reuters

Η πυρκαγιά είναι η πιο φονική που συνέβη στο Χονγκ Κονγκ εδώ και πολλά χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1996, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εμπορικό κτίριο στο Κοουλούν (στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ), σε μια πυρκαγιά που διήρκεσε περίπου 20 ώρες.

Φωτό: Reuters

4.600 άτομα σε 8 κτίρια

Το συγκρότημα κατοικιών που τυλίχθηκε στις φλόγες λέγεται Wang Fuk Court και αποτελείται από 8 ουρανοξύστες, ύψους 31 ορόφων ο καθένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC μόλις ένας από τους 8, δεν επλήγη από την πυρκαγιά. Χτισμένα το 1983, ένα μεγάλο κομμάτι από τα πολυώροφα κτίρια βρίσκονταν υπό ανακαίνιση την ώρα της καταστροφής.

Φωτό: IMAGO / Nexpher Images

Συνολικά, το συγκρότημα έχει 1.984 διαμερίσματα και στεγάζει περίπου 4.600 κατοίκους, σύμφωνα με την κυβερνητική απογραφή που έγινε το 2021. Μάλιστα, σχεδόν το 40% των κατοίκων είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Ορισμένοι από αυτούς ζουν στο επιδοτούμενο συγκρότημα κατοικιών από τότε που κατασκευάστηκε.

Μαζική ποιοτική στέγαση ή παγίδα θανάτου;

Η φονική πυρκαγιά στο οικιστικό συγκρότημα του Χονγκ Κονγκ θυμίζει παρόμοια συμβάντα που σημειώθηκαν σε πανύψηλα κτίρια κατοικιών σε άλλα σημεία του πλανήτη. Τραγικές είναι οι μνήμες από τη φωτιά στο Grenfell Tower του Λονδίνου το 2017, έναν ουρανοξύστη κατοικιών 24 ορόφων, στον οποίο εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τον θάνατο 72 άνθρωποι.

Η επιλογή της στέγασης τόσων ανθρώπων σε κτίρια πολύ μεγάλου ύψους, από πολεδομική σκοπιά, θεωρείται ότι απαντά τόσο σε κοινωνικές ανάγκες όσο και σε προβλήματα διαχείρισης του χώρου. Ωστόσο, οι τραγωδίες αυτές έρχονται να θέσουν προβληματισμούς για το πόσο ασφαλής είναι ένας τέτοιος τύπος στέγασης.

Φωτό: IMAGO / Nexpher Images

Το Wang Fuk Court είναι μέρος του συστήματος κατοικίας που διαχειρίζεται η Hong Kong Housing Authority, ένα σύστημα δημόσιας επιδοτούμενης κατοικίας που δίνει δυνατότητα ιδιοκατοίκησης ή κατοίκησης με χαμηλό κόστος.

Η κατασκευή του εντάχθηκε σε ένα σχέδιο που ήθελε να αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης και παράλληλα να προσφέρει κατοικίες σε μεσαία και χαμηλότερα στρώματα, σε περιοχές της πόλης που δεν ήταν τόσο πυκνοκατοικημένες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό αφορά το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα, όπου τα νούμερα του πληθυσμού «ζαλίζουν».

Φωτό: IMAGO / Nexpher Images

Η στέγαση των κατοίκων «καθ’ύψος» δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας χώρων πρασίνου, άθλησης και άλλων δραστηριοτήτων σε ανοιχτό χώρο, κάτι που μπορεί να διακρίνει κανείς σε φωτογραφίες, ανάμεσα στα πανύψηλα κτίρια του Wank Fuk Court. Αυτός ο τρόπος επίσης αφήνει λιγότερο αποτύπωμα «χτισμένου χώρου» στο περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα διαμερίσματα να έχουν πρόσβαση στον ήλιο και σε ανοιχτή θέα.

Όμως τι γίνεται με την ασφάλεια; Όπως και στην τραγωδία του Λονδίνου, έτσι και τώρα είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει συζήτηση για την ασφάλεια αυτών των κτιρίων, τις δυνατότητες διαφυγής σε περιπτώσεις ανάγκης, για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις προσόψεις, τις ρυθμίσεις κατασκευής και ανακαίνισης και τις ευθύνες των Αρχών και των κατασκευαστών.

Οι σκαλωσιές-μπαμπού ως υπαίτιοι της φωτιάς

Παρά το γεγονός ότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν εξακριβωθεί επίσημα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι φλόγες ξεκίνησαν και άρχισαν να επεκτείνονται από το πλέγμα με μπαμπού σκαλωσιές που είχε στηθεί μπροστά στα κτίρια, για λόγους ανακαίνισης.

Πρόκειται για μια τεχνική πιο φτηνή από τις μεταλλικές σκαλωσιές, που πηγαίνει πίσω στο χρόνο χιλιάδες χρόνια.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με το CNN, είναι σχεδόν αδύνατο να περπατήσεις στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ και να μην δεις κτίρια «τυλιγμένα» από σκαλωσιές μπαμπού.

«Το μπαμπού είναι σίγουρα ένα εύφλεκτο υλικό. Αυτή είναι μια πολύ ξηρή περίοδος στο Χονγκ Κονγκ, επομένως η πιθανότητα ανάφλεξης αυτού του μπαμπού είναι πολύ υψηλή. Μόλις αναφλεγεί, η φωτιά θα εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα», δήλωσε ο Xinyan Huang, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβαλλοντικού Κτιρίου και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Οι στύλοι από μπαμπού είναι επίσης «κάθετα προσανατολισμένοι, επομένως η φωτιά ουσιαστικά εξαπλώνεται χωρίς καμία αντίσταση», πρόσθεσε.

Οι Αρχές δήλωσαν ακόμα ότι εντόπισαν άλλα ακατάλληλα υλικά, όπως πλαστικά στοιχεία που κάλυπταν ορισμένα παράθυρα.

Υπάρχει, ωστόσο, η άλλη πλευρά όσων υπερασπίζονται τη χρήση την αρχαία τεχνική των μπαμπού στις σκαλωσιές, υποστηρίζοντας ότι δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την πυρκαγιά.

Το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση για το πόσο ασφαλής μπορεί να είναι στην πράξη η κατοίκηση σε πανύψηλα και πολυπληθή μπλοκ, αναμένεται να ενταθεί.