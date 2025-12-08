Γιγάντιος ουρανοξύστης 62 ορόφων θα χτιστεί στις Ελβετικές Άλπεις για το... στεγαστικό - Το σχέδιο

Ένας πελώριος ουρανοξύστης 260 μέτρων και 62 ορόφων πρόκειται να «προσγειωθεί» στις πλαγιές των Ελβετικών Άλπεων, με φιλόδοξο στόχο να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα για τους εργαζόμενους στην περιοχή του Ζερμάτ.

Εμπνευστής και προωθητής του σχεδίου είναι ο Heinz Julen, ένας 61χρονος αρχιτέκτονας που κατάγεται από αυτό το ορεινό θέρετρο στην Ελβετία, το οποίο θέλει να «προικίσει» με ένα τόσο επιβλητικό οικοδόμημα.

Ο Julen είναι ήδη γνωστός για τα τολμηρά και αμφιλεγόμενα έργα του, όπως ένα ξενοδοχείο χτισμένο σε ύψος 4.000 μέτρων -σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης- στην αλπική κορυφή Klein Matterhorn. Καλύτερη ανταπόκριση από το κοινό είχε ένα ξενοδοχείο με κρεβάτια και μπανιέρα τοποθετημένα σε περιστρεφόμενο δίσκο και ένα τζακούζι σε ανοιγόμενη οροφή στην περιοχή του Ζερμάτ, το οποίο βέβαια υπέστη μετατροπές για να ανταποκρίνεται σε πιο παραδοσιακά πρότυπα.

Τριάντα όροφοι για τους εποχικούς εργαζόμενους

«Το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό και έχω ξοδέψει πολύ χρόνο, αν όχι και πολλά χρήματα», δήλωσε ο Julen μετά την παρουσίαση του νέου του έργου στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου. Το κτίριο θα ονομάζεται Lina Peak.

Σύμφωνα με το swissinfo.ch, το εργοτάξιο για τον ουρανοξύστη βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων στο κάτω μέρος του Ζερμάτ, σε τέσσερα οικόπεδα λιγότερο πολύτιμης γεωργικής γης. Ο πύργος θα προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στο Matterhorn και τα 4.478 μέτρα χιονιού και βράχων του.

Θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες κατοικιών, χτισμένες πάνω από μια βάση 40 x 40 μέτρων με 1.000 θέσεις στάθμευσης, μια αίθουσα συναυλιών 2.500 θέσεων, εστιατόρια, έναν παιδικό σταθμό, μια δημόσια πισίνα, ένα αθλητικό κέντρο, καταστήματα και μια ταράτσα προσβάσιμη με ανελκυστήρες υψηλής ταχύτητας.

Η χρήση από τον δεύτερο έως τον 32ο όροφο θα προορίζεται για τον τοπικό πληθυσμό του Ζερμάτ, συμπεριλαμβανομένων των εκατοντάδων εργαζομένων ξένης καταγωγής που απασχολούνται εποχιακά στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις εταιρείες ηλεκτροκίνητων ταξί της περιοχής.

Δεδομένης της τεράστιας δυσκολίας εύρεσης στέγης στην περιοχή, καθώς οι τιμές είναι εξαιρετικά υψηλές, ο ουρανοξύστης του Julen στοχεύει να προσφέρει οικονομικά προσιτή διαμονή σε αυτούς που εργάζονται στο Ζερμάτ και την χρειάζονται.

Στην κορυφή οι πλούσιοι

Στον αντίποδα, το πάνω μέρος του ουρανοξύστη, από τον 33ο έως τον 62ο όροφο, θα διαμορφωθεί σε πολυτελή διαμερίσματα με μεγάλα παράθυρα και φυσικά θα απευθύνεται σε εύπορους ενοίκους. Η τιμή πώλησης αυτών των διαμερισμάτων θα αντικατοπτρίζει την τοποθεσία, μια από τις πιο ακριβές στην Ελβετία, όπου οι τιμές αυξάνονται σταθερά μετά την πανδημία του Covid.

Σύμφωνα με τον Julen, οι περισσότερες από αυτές τις πολυτελείς κατοικίες θα προσελκύσουν τους ξένους πελάτες. Ωστόσο, αυτοί θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσουν έγγραφα κατοικίας στο Ζερμάτ, όπου ο νόμος απαγορεύει την αγορά ακινήτων από μη κατοίκους.

Ανάμικτες αντιδράσεις

Ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής είναι ενθουσιασμένοι, άλλοι πάλι αντιμετωπίζουν το σχέδιο με μεγάλη επιφύλαξη ή και αγανάκτηση.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να συγκεντρώσουμε 600 υπογραφές για να ζητήσουμε την υποβάθμιση της γεωργικής ζώνης σε ζώνη δόμησης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διεξαχθεί λαϊκή ψηφοφορία», τόνισε ο Julen.

Ο ίδιος προβλέπει κατανομή μετοχών 7% στον δήμο, 7% στην αστική κοινότητα (μια ιδιαίτερη ένωση στο καντόνι του Βαλέ που συγκεντρώνει τις δέκα ιστορικές οικογένειες του θερέτρου), 7% στα λιφτ του σκι και 7% στην τοπική σιδηροδρομική εταιρεία.

Ο Julen, ως κατασκευαστής, θα αποκτήσει μερίδιο 25% στο Lina Peak. Οι υπόλοιπες μετοχές θα πάνε στους μετόχους που θα στηρίξουν το έργο. Η κατασκευή του έργου θα μπορούσε να διαρκέσει από πέντε έως δέκα χρόνια και θα κοστίσει περίπου 500 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα ή περίπου 534 εκατομμύρια ευρώ.

Χρειάζεται επίσης να κατασκευαστεί οδική πρόσβαση στο χώρο, ένα άλλο ξεχωριστό φιλόδοξο σχέδιο με δεδομένο τον τεράστιο αριθμό των ανθρώπων που θα κινείται από και προς τον ουρανοξύστη καθημερινά.

Στα «σκαριά» είναι ακόμα και ένα νέο τελεφερίκ που θα μεταφέρει του κατοίκους του Lina Peak κατευθείαν στις πίστες του σκι, χωρίς να χρειάζεται να περνούν το Ζερμάτ.

Υπερτουρισμός

Ένα έργο αυτής της κλίμακας δεν έχει ξαναγίνει σε ελβετικό θέρετρο. Προκαλεί εύλογους φόβους. Πολύ συχνά, η κατασκευή πολυώροφων κτιρίων εκτιμάται ότι έχει υποβαθμίσει αισθητικά την περιοχή, όπως για παράδειγμα ο Πύργος της Ευρώπης στο Μοντρέ ή οι Πύργοι Αμινόνα στο Κρανς-Μοντάνα.

Επιπλέον, ένα τέτοιο έργο μπορεί να θεωρηθεί ότι ενισχύει το πρόβλημα του υπερτουρισμού στην περιοχή, με τη γειτονική κορυφή του Matterhorn να υποδέχεται πέρσι 900.000 επισκέπτες.

Είτε χτιστεί τελικά ο ουρανοξύστη.ς είτε όχι, αυτό το ζήτημα, όπως και η στεγαστική ανεπάρκεια για τουρίστες αλλά και ντόπιους, θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στο Ζερμάτ τα επόμενα χρόνια.