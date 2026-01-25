«Δάμασε» ουρανοξύστη χωρίς σχοινιά - Ανάβαση σε ζωντανή μετάδοση μέσω Netflix

Σε ένα επίτευγμα που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και λογικής, ο κορυφαίος Αμερικανός αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν. Η προσπάθειά του μεταδόθηκε ζωντανά από την πλατφόρμα του Netflix, καθηλώνοντας εκατομμύρια θεατές που έβλεπαν τον σαρανταενάχρονο αθλητή να κινείται με χαρακτηριστική ψυχραιμία πάνω στην τεχνητή επιφάνεια του κτιρίου χωρίς τη χρήση σχοινιών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ασφαλείας.

Ο Χόνολντ χρειάστηκε περίπου μία ώρα και τριάντα δύο λεπτά για να φτάσει στο τέρμα της διαδρομής, σημειώνοντας μια μικρή απόκλιση μόλις δύο λεπτών από τον αρχικό του προγραμματισμό.

Στους δρόμους της Ταϊπέι είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα κάθε του κίνηση, εμψυχώνοντάς τον με την παραδοσιακή κινεζική φράση ενθάρρυνσης που προτρέπει κάποιον να συνεχίσει με δύναμη μέχρι το τέλος. Όταν ο αναρριχητής πάτησε επιτέλους στην κορυφή των πεντακοσίων οκτώ μέτρων, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βγάλει μια selfie για να απαθανατίσει τη στιγμή, πριν πέσει στην αγκαλιά της συζύγου του. Η Σάνι ΜακΚάντλες τον περίμενε εκεί φανερά συγκινημένη, σχολιάζοντας μάλιστα με χιούμορ πως η ίδια πέρασε όλη τη διάρκεια της ανάβασης σε κατάσταση απόλυτου πανικού.

Η πρόκληση

Λίγο πριν ξεκινήσει το ριψοκίνδυνο εγχείρημα, ο Χόνολντ είχε εξηγήσει στο CNN πως η αναρρίχηση σε έναν ουρανοξύστη αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση σε σύγκριση με τους φυσικούς βράχους. Οι τεχνητές κατασκευές απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική προσέγγιση και προσαρμογή στις μεταλλικές και γυάλινες επιφάνειες, κάτι που ο ίδιος επιθυμούσε να δοκιμάσει εδώ και μια δεκαετία. Ο αθλητής που έγινε θρύλος το δύο χιλιάδες δεκαεπτά όταν ανέβηκε χωρίς ασφάλεια στον βράχο El Capitan στο Yosemite, απέδειξε για άλλη μια φορά πως το όνομά του είναι συνώνυμο των ακραίων ορίων.

Ο ίδιος ο πύργος Taipei 101 αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που δεσπόζει στον ορίζοντα της Ταϊβάν και για πολλά χρόνια κατείχε τον τίτλο του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο. Ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε τμήματα μπαμπού τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο και έχει μελετηθεί διεξοδικά ώστε να αντέχει στις σκληρές δοκιμασίες των σεισμών και των τυφώνων. Η χρήση οπλισμένου σκυροδέματος προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για να ταλαντεύεται στους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ακαμψία που απαιτείται για την ασφάλεια των ενοίκων του.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι ο τεράστιος σφαιρικός ρυθμιστής μάζας που βρίσκεται στους επάνω ορόφους και λειτουργεί ως εκκρεμές για την απόσβεση των κραδασμών. Σήμερα ο ουρανοξύστης εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες καθώς φιλοξενεί γραφεία και εμπορικά καταστήματα, ενώ το κατάστρωμα παρατήρησης παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.