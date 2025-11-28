Θρήνος και οργή στο Χονγκ Κονγκ: 128 οι νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες - Σταματά η διάσωση

Στους 128 ανέρχονται οι νεκροί από την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 250, στοιχείο δυσοίωνο για τη συνέχεια. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θεωρούνται πλέον ολοκληρωμένες.

Οι πυροσβέστες αναζητούσαν οποιοδήποτε ίχνος επιζώντα μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου (τοπική ώρα), επιχειρώντας μέσα στα 7 από τα 8 πολυώροφα κτίρια του οικιστικού συγκροτήματος Wang Fuk Court που παραδόθηκε στις φλόγες ένα 24ωρο πριν.

Φωτό: Reuters

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο διπλανό κοινοτικό κέντρο Kwong Fuk Estate, στο οποίο κλήθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων για να αναγνωρίσουν τις σορούς των αγαπημένων τους.

Τα συνεργεία διάσωσης έδιναν προτεραιότητα σε διαμερίσματα από τα οποία έλαβαν περισσότερες από 24 κλήσεις για βοήθεια κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και δεν μπόρεσαν να φτάσουν εκείνη τη στιγμή, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Derek Armstrong Chan, αναπληρωτής διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χονγκ Κονγκ.

«Θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε όλες τις μονάδες των επτά κτιρίων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα πιθανά θύματα», πρόσθεσε ο Chan.

Φωτό: Reuters

Κατηγορίες για συγκάλυψη

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), εξαπλώθηκε γρήγορα στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στη βόρεια περιοχή Tai Po. Το συγκρότημα οκτώ πύργων που στεγάζει συνολικά περισσότερους από 4.600 ανθρώπους βρισκόταν υπό ανακαίνιση.

Φωτό: Reuters

Στο εξωτερικό κάποιων κτιρίων του συγκροτήματος, ήταν τοποθετημένες σκαλωσιές από μπαμπού οι οποίες εκτιμάται επίσημα ότι ήταν το σημείο (ή και η αιτία) έναρξης της πυρκαγιάς, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση και κόντρες, με ορισμένους να αντιμετωπίζουν αυτή την εξήγηση ως προσπάθεια συγκάλυψης άλλων προβλημάτων και θεσμικών ευθυνών των αρμοδίων.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι φλόγες είχαν ως επί το πλείστον τεθεί υπό έλεγχο, αν και οι αρχές δήλωσαν ότι ορισμένα διαμερίσματα εξακολουθούσαν να καίγονται και ήθελαν να αποτρέψουν οποιαδήποτε αναζωπύρωση της φωτιάς.

Οι περισσότεροι νεκροί βρέθηκαν σε δύο από τους επτά πύργους που έπιασαν φωτιά και οι περισσότεροι επιζώντες ανασύρθηκαν από τους άλλους.

Φωτό: Reuters

«Να μάθω αν οι γονείς μου είναι ζωντανοί»

«Θέλω μόνο να μάθω αν οι γονείς μου είναι ζωντανοί ή νεκροί. Αν έχουν πεθάνει, δεν θέλω καν να δω τα πτώματα, θέλω μόνο να ξέρω ότι έχουν φύγει, οπότε τουλάχιστον δεν θα συνεχίσω να ανησυχώ», είπε ένας άνδρας με το όνομα κ. Lau, όπως μετέδωσε ο Guardian.

Μια άλλη κάτοικος ενός κτιρίου που ζούσε στον 10ο όροφο, δήλωσε ότι η οικογένειά της ήταν καλά αλλά οι γείτονές της αγνοούνταν. «Δεν θέλω να βλέπω τηλεόραση, δεν θέλω να βλέπω ομάδες της κοινότητας, δεν θέλω να διαβάζω ειδήσεις στο τηλέφωνό μου», είπε. «Θέλω απλώς η ζωή να επιστρέψει στην κανονικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε η ίδια.

Φωτό: Reuters

Μεταξύ των αγνοουμένων φαίνεται να υπάρχουν 11 Ινδονήσιες και 19 Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί, από τις συνολικά 119 που είναι γνωστό ότι ζουν στο κτίριο.

Φωτό: Reuters

«Θολά» τα αίτια της φωτιάς

Ως ύποπτοι για υπαιτιότητα στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, συνελήφθησαν τρία άτομα από την κατασκευαστική εταιρία που συμμετείχε στην πολυετή ανακαίνιση του συγκροτήματος.

Οι αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί στις σκαλωσιές από μπαμπού που περιβάλλουν το κτίριο, καθώς και στο πράσινο πλέγμα που το κάλυπτε, αλλά και στο εξαιρετικά εύφλεκτο φελιζόλ που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για τα παράθυρα των ανελκυστήρων σε κάθε όροφο.

Φωτό: Reuters

«Δεν υπάρχει νόμος που να ορίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά επιβράδυνσης φλόγας», δήλωσε ο Lee Kwong-sing, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επαγγελματιών Ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία RTHK, τη στιγμή που η κοινωνική οργή εντείνεται.