Φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: «Μερικοί μπορεί να μην βρεθούν ποτέ» - Διαδηλώσεις φοβάται το Πεκίνο

Οι σοροί όσων σκοτώθηκαν στη φονική πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, που βύθισε στο πένθος την πόλη, ενδέχεται να μην ανακτηθούν ποτέ, δήλωσε τη Δευτέρα (1/12) ένας αξιωματούχος, ενώ συνεχίζεται μια επίπονη προσπάθεια έρευνας στο σημείο.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στα 151 άτομα και τουλάχιστον 30 παραμένουν αγνοούμενοι, δήλωσαν τη Δευτέρα οι Αρχές, με τη φωτιά αυτή να είναι η χειρότερη στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες και η πιο φονική πυρκαγιά σε κτίριο στον πλανήτη από το 1980, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές και εμπορικά κέντρα.

Φωτό: Reuters

Το οικιστικό συγκρότημα ουρανοξυστών Wang Fuk Court, το οποίο βρισκόταν υπό ανακαίνιση, φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι.

«Δεν αποκλείουμε ότι μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ανασύρουμε όλους τους αγνοούμενους», δήλωσε η Κάρεν Τσανγκ, επικεφαλής της μονάδας έρευνας θυμάτων, η οποία προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας.

14 συλλήψεις - Ευθύνες στους κατασκευαστές

Σύμφωνα με το CNN, ο αριθμός των συλληφθέντων για τη φωτιά έχει αυξηθεί στους 14 ενώ ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, με τις ευθύνες να αποδίδονται στις κατασκευαστικές εταιρείες και στα υλικά που χρησιμοποίησαν στο κτίριο τα οποία δεν ήταν ανθεκτικά στη φωτιά.

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι σύμβουλοι, εργολάβοι και υπεργολάβοι που συνδέονται με κατασκευαστικές εργασίες και 13 από αυτούς ερευνώνται ως ύποπτοι για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας», δήλωσαν αξιωματούχοι.

Έρευνα μέσα στις στάχτες και το σκοτάδι

Εκτιμάται ότι 600 ειδικοί στην αναγνώριση θυμάτων καταστροφών, πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καθαρίσουν κάθε διαμέρισμα από τότε που η πυρκαγιά κατασβέστηκε την Παρασκευή (28/11).

Φωτό: Reuters

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν σοροί στους διαδρόμους, τα διαμερίσματα, τις σκάλες, ακόμη και στις στέγες των κτιρίων», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Cheng Ka-chun, ο οποίος ηγήθηκε της ειδικής μονάδας αναγνώρισης της αστυνομίας.

#HongKong fire rescue: Building pitch-dark inside, knee-deep water in some areas pic.twitter.com/KW8QMqS9ur — China News 中国新闻网 (@Echinanews) December 1, 2025

Οι φωτογραφίες της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ δείχνουν το εσωτερικό των καμένων διαμερισμάτων στο συγκρότημα Wang Fuk Court την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Εικόνες που δημοσίευσε η αστυνομία έδειξαν ερευνητές να ελέγχουν προσεκτικά τις στάχτες των καμένων αντικειμένων μέσα σε μια μονάδα που είχε πληγεί από την πυρκαγιά. Το πολύπλοκο έργο γίνεται πιο δύσκολο από τις συνθήκες χαμηλού φωτισμού και τους στενούς διαδρόμους που έχουν αποκλειστεί από πεσμένα αντικείμενα, ανέφερε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έπρεπε να διασχίσουν διαδρόμους που είχαν αποκλειστεί από καμένα ξύλινα πάνελ για να φτάσουν σε διαμερίσματα όπου τα παράθυρα ήταν σπασμένα, με τους τοίχους μαυρισμένους και το χρώμα να ξεφλουδίζει.

Φωτό: Reuters

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η έρευνα είχε ολοκληρωθεί σε 5 από τους 7 πύργους του συγκροτήματος, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ορισμένα διαμερίσματα στα υπόλοιπα δύο κατεστραμμένα κτίρια ήταν επικίνδυνα από στατικής άποψης, για να εισέλθουν οι ερευνητές.

Στα θύματα οικιακές βοηθοί από άλλες χώρες

Μεταξύ των νεκρών ήταν αρκετοί ηλικιωμένοι κάτοικοι, αλλοδαπές οικιακές βοηθοί που ζούσαν με τους εργοδότες τους -πολλές από τους οποίες ήταν ηλικιωμένες ή οικογένειες με παιδιά- εργάτες οικοδομών, ενώ έχασε τη ζωή του και ένας πυροσβέστης που είχε σπεύσει στο σημείο.

Εννέα από τις οικιακές βοηθούς ήταν από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, ανέφεραν τα προξενεία τους.

«Για μικρά κέρδη, αφαιρούν πολλές ζωές»

Το πλέγμα κατώτερης ποιότητας από μπαμπού που τύλιγε τις σκαλωσιές γύρω από τους πύργους του συγκροτήματος, συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Επτά από τα 20 δείγματα που ελήφθησαν από το συγκρότημα μετά τη φωτιά, απέτυχαν στις δοκιμές πυρασφάλειας, δήλωσε ο Υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ.

Φωτό: Reuters

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά σε βάρος 12 από τους συλληφθέντες. Ο Γου Γινγκ-μινγκ, επίτροπος διαφθοράς της πόλης, δήλωσε ότι το πλέγμα γύρω από το κτίριο είχε υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα τον Ιούλιο και κατηγόρησε την ομάδα κατασκευαστών ότι αγόρασε ακατάλληλο πλέγμα για να το αντικαταστήσει.

Φοβούμενοι ότι το πλέγμα θα μπει υπό εξέταση, μετά από πυρκαγιά σε έναν άλλο ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ τον Οκτώβριο, η ομάδα φέρεται να αγόρασε περισσότερα πλέγματα πυρασφάλειας που τύλιξαν μόνο γύρω από τα ισόγεια των κτιρίων, δήλωσε ο Γου.

«Οι ύποπτοι είναι πολύ πονηροί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Τσαν Κουόκ-κι. «Για πολύ μικρά κέρδη, αφαιρούν τη ζωή πολλών ανθρώπων».

Το τμήμα δόμησης της πόλης συλλέγει τώρα δείγματα από 300 εργοτάξια όπου χρησιμοποιούνται παρόμοια πλέγματα.

Επίσης, οι σανίδες πολυστυρενίου που χρησιμοποιήθηκαν από τους εργολάβους για να μπλοκάρουν τα παράθυρα στο συγκρότημα έχουν αναγνωριστεί ως ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν εντοπίσει τρία άλλα εργοτάξια στην πόλη, όπου χρησιμοποιήθηκε η ίδια τεχνική και ζήτησαν την αφαίρεση των σανίδων.

Φόβος της κυβέρνησης για «αντι-κινεζικές κινητοποιήσεις»

Στο Χονγκ Κονγκ επικρατεί οργή, ενώ ορισμένες μορφές αντιδράσεων έχουν προκαλέσει καχυποψία στις Αρχές, οι οποίες προειδοποιούν για την αναζωπύρωση του αντικυβερνητικού αισθήματος στην πόλη, με το «βλέμμα» στις μαζικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίες υπέρ της δημοκρατίας που ξέσπασαν το 2019.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα ημιαυτόνομο τμήμα της Κίνας και διοικείται από τη δική του τοπική αυτοδιοίκηση αλλά λογοδοτεί στους ηγέτες στο Πεκίνο.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου το γραφείο εθνικής ασφάλειας του Πεκίνου προειδοποίησε για οποιαδήποτε τέτοια αντίδραση, καλώντας τις Αρχές της πόλης να τιμωρήσουν όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την πυρκαγιά ως πρόσχημα για να «αντιταχθούν στην Κίνα και να προκαλέσουν χάος στο Χονγκ Κονγκ».

Φωτό: Reuters

Η αστυνομία εθνικής ασφάλειας έχει συλλάβει έκτοτε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός που κρατείται ως ύποπτος για υποκίνηση βίας, μετά από φερόμενη διανομή υλικού προς υποστήριξη μιας διαδικτυακής αναφοράς που ζητούσε ανεξάρτητη έρευνα για την πυρκαγιά. Η αναφορά, η οποία έκτοτε έχει αφαιρεθεί, είχε συγκεντρώσει πάνω από 10.000 υπογραφές μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, ανέφερε το Reuters.

Μια εφημερίδα φιλική στο Πεκίνο ανέφερε ότι ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός διευθυντής του Χονγκ Κονγκ, υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια, επισκέφθηκε επίσης τον τόπο της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους εθελοντές να εγκαταλείψουν τον τόπο της τραγωδίας, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξουν κεντρικές πλατφόρμες από όπου μπορούν να καταθέσουν τις δωρεές τους.