Η «ηρωίδα» του Χονγκ Κονγκ: Συγκλονίζει η οικιακή βοηθός που έβγαλε από τις φλόγες βρέφος

Η 28χρονη Ροντόρα Αλκάραζ, οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες, θεωρείται ηρωίδα στο Χονγκ Κονγκ, αφού κατάφερε να διασώσει ένα βρέφος τριών μηνών και την ηλικιωμένη μητέρα της εργοδότριάς της από τα φλεγόμενα διαμερίσματα του συγκροτήματος Wang Fuk.

Μόλις μία ημέρα αφότου έφτασε στην πόλη, η Αλκάραζ βρέθηκε εγκλωβισμένη σε καπνούς μαζί με αγαπημένα πρόσωπα της νέας εργοδότριάς της, πριν διασωθεί από τους πυροσβέστες. Το βρέφος και η ηλικιωμένη εισήχθησαν στην εντατική, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Filipino domestic worker Rhodora Alcaraz is being praised for saving a baby from the Hong Kong towers fire.



Alcaraz cradled her employers' 3-month-old baby in a wet blanket while trapped for hours waiting for rescue .



Rhoda Lynn Dayo, former employer of Rhodora Alcaraz said,…

«Σύγχρονη ηρωίδα» - Η ιστορία της Αλκάραζ

Η ιστορία της Αλκάραζ προκάλεσε συγκίνηση και αναδεικνύει τις συνθήκες ζωής χιλιάδων αλλοδαπών οικιακών βοηθών στο Χονγκ Κονγκ, που ζουν σε περιορισμένους χώρους και εργάζονται με χαμηλούς μισθούς.

Η γερουσιαστής Ιμί Μάρκος και η κυβερνητική Ένωση για την Ευημερία Εργαζομένων στο Εξωτερικό την επαίνεσαν δημόσια, χαρακτηρίζοντάς την «σύγχρονη ηρωίδα» και πρότυπο συμπόνοιας και κουράγιου.

Η Αλκάραζ, γνωστή και ως Τζάκι, εργάζεται στο εξωτερικό για να στηρίζει την οικογένειά της στις Φιλιππίνες. Έχει οκτώ αδέλφια, ενώ ο πατέρας της είναι απλός ψαράς. Η αδελφή της, Ρέιτσελ Λορέτο, δήλωσε συγκινημένη: «Είμαστε πολύ περήφανοι για την αδελφή μας».

Στην πυρκαγιά, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 156 ανθρώπους, περιλαμβάνονται εννέα Ινδονήσιες και μία Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός. Στο Χονγκ Κονγκ ζουν περίπου 368.000 ξένες οικιακές βοηθοί, οι περισσότερες από τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, που αποτελούν σχεδόν το ένα δέκατο του εργατικού δυναμικού της πόλης.