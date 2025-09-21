Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Sky Meadow County Club στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου (20/9).

Σύμφωνα με το CNN, ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

Μερικοί από τους τραυματισμούς ήταν τραύματα από πυροβολισμούς και άλλοι ήταν τραυματισμοί που προκλήθηκαν στο χάος, δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας του Νιου Χάμσαϊρ, Πίτερ Χίνκλεϊ, σε συνέντευξη Τύπου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δράστης καταγράφηκε σε βίντεο.

Το Sky Meadow County Club, εκτός από γήπεδο γκολφ και εστιατόριο, είναι ένα ιδιωτικό κλαμπ που χρησιμεύει ως χώρος εκδηλώσεις, όπως γάμους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Γαμήλια εκδήλωση πραγματοποιούταν το Σάββατο όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μάρτυρας του περιστατικού, η Sophie Flabouris, δήλωσε ότι οι καλεσμένοι του γάμου στην πίστα χορού, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί στο εστιατόριο του κλαμπ. Η ίδια κρύφτηκε αμέσως κάτω από ένα τραπέζι, σε αυτό που περιέγραψε ως στιγμή «μάχης ή φυγής».

«Κάποιοι έτρεξαν έξω από την πόρτα, κάποιοι έτρεξαν στην κουζίνα και οι άνθρωποι απλώς έτρεξαν σε όλες τις διαφορετικές κατευθύνσεις», είπε, προσθέτοντας ότι ο κόσμος ούρλιαζε.

Ο ένοπλος φαινόταν να στοχεύει ένα συγκεκριμένο άτομο στο εστιατόριο του κλαμπ, δήλωσε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος φώναξε «τα παιδιά είναι ασφαλή» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ωστόσο, τα κίνητρα του δράστη μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστά.