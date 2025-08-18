Τρεις νεκροί σε φονική συμπλοκή συμμοριών στο Μπρούκλιν - Ανάμεσα στα θύματα ένας 19χρονος

Τρεις άνδρες, συμπεριλαμβανομένου ενός 19χρονου, σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν νωρίς την Κυριακή (17/8), όταν μια διαμάχη μέσα σε ένα γεμάτο νυχτερινό κέντρο του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη εξελίχθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς, στο οποίο η αστυνομία ανέφερε ότι εμπλέκονται μέλη συμμοριών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις για το θανατηφόρο περιστατικό, δήλωσε η Επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις, σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Κυριακής (17/8), η οποία ακολούθησε μια αρχική συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα το πρωί.

Η αστυνομία εξετάζει βίντεο ασφαλείας και ανακρίνει μάρτυρες σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει τους δράστες, δήλωσε επίσης η Τις

At least 3 killed and 8 injured in a mass shooting at “Taste Of The City Lounge” in Crown Heights, Brooklyn.



NYPD Commissioner Jessica Tisch confirms multiple shooters were involved, no arrests made. Victims include men aged 27 and 35. #Brooklyn pic.twitter.com/owALVcO1EN — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2025

Τα τρία θύματα αναγνωρίστηκαν από την αστυνομία ως ο 35χρονος Τζαμέλ Τσάιλντς, ο 27χρονος Αμαντού Ντιαλό και ο 19χρονος Μάρβιν Σεντ Λούις, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του abcnews.go.com.

Η Τις δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί φαίνεται να σχετίζονται με συμμορίες, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενη την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είπε ότι έως και τέσσερις ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα στο νυχτερινό κέντρο, χτυπώντας πολλούς περαστικούς.

Οι πυροβολισμοί εκτυλίχθηκαν γύρω στις 3:27 π.μ. μέσα στο Taste of the City Lounge στη γειτονιά Crown Heights του Μπρούκλιν, το οποίο, σύμφωνα με τον Τις, ήταν γεμάτο με θαμώνες τη στιγμή του περιστατικού.