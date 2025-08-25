Οικογενειακή τραγωδία στο Οχάϊο: Γυναίκα έπνιξε το παιδί της στη λίμνη που αυτοκτόνησε ο σύζυγός της

Με μια αποτρόπαια οικογενειακή τραγωδία ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές στις ΗΠΑ όταν μια γυναίκα έπεσε σε λίμνη με αμαξάκι του γκολφ μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της ενώ ο σύζυγος και ο 4χρονος γιος της ήταν νεκροί στο ίδιο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:39 π.μ. το Σάββατο (23/8) όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου ο Orvis L. Campbell του γραφείου του σερίφη της κομητείας Tuscarawas στο Οχάϊο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δράστης βρισκόταν με τους 18χρονους δίδυμους γιους της και την 15χρονη κόρη της όταν έριξε το αμαξάκι στη λίμνη Atwood δίπλα στη Atwood Marina West.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του usatoday.com, τα παιδιά βγήκαν από το νερό μόνα τους, ενώ όταν άλλα άτομα βοήθησαν τη γυναίκα να βγει από το νερό αναφέρεται πως «έκανε ανησυχητικές δηλώσεις για τη συνομιλία της με τον Θεό».

Αγνοούνταν ο γιος και ο σύζυγός της

Ο σερίφης αναφέρει ότι η σκόπιμη πτώση στο νερό από τη μητέρα, ήταν κάτι πρωτοφανές ενώ πρόσθεσε ότι συνομιλώντας με τη γυναίκα και τα παιδιά, οι Αρχές έμαθαν ότι ο 4χρονος γιος και ο σύζυγός της αγνοούνταν.

Το 4χρονο παιδί και ο σύζυγός της βρέθηκαν τελικά νεκροί, δήλωσε ο σερίφης, προσθέτοντας ότι η γυναίκα νοσηλεύτηκε για προβλήματα ψυχικής υγείας. Η 15χρονη και τα 18χρονα δίδυμα αφέθηκαν ελεύθερα όπως δήλωσε ο Campbell.

Σύμφωνα με τον Campbell, πολλοί μάρτυρες είδαν τη γυναίκα να οδηγεί το αμαξάκι του γκολφ προς τη λίμνη και νόμιζαν ότι ήταν ένα όχημα που είχε ξεφύγει. Όταν οι περαστικοί συνειδητοποίησαν ότι το οδηγούσε, προσπάθησαν να την κάνουν να φρενάρει.

Μόλις οι Αρχές ανακάλυψαν ότι υπήρχε ένας άνδρας και ένα 4χρονο παιδί που αγνοούνταν στις 23 Αυγούστου, άρχισαν να τους αναζητούν, είπε ο σερίφης.

«Πολλές τοποθεσίες ερευνήθηκαν χωρίς να βρεθεί το... αγόρι ή ο σύζυγος», έγραψε ο Campbell. «Αφού συγκεντρώθηκαν πολυάριθμες καταθέσεις από τη γυναίκα, τα παιδιά και άλλους μάρτυρες κατέστη σαφές ότι υπήρχε υποψία για εγκληματική ενέργεια».

«Πίστευαν πως μιλούσαν με τον Θεό»

Το αγόρι βρέθηκε λίγο μετά τις 6 μ.μ. εκείνη την ημέρα στον πυθμένα της λίμνης, αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας, ο σύζυγος εξακολουθούσε να αγνοείται, δήλωσε ο σερίφης.

Ο σερίφης Campbell δήλωσε στο WKYC ότι η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έβαλε το μικρότερο παιδί στο νερό ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε την Κυριακή 24 Αυγούστου ότι ένας μάρτυρας είδε τον άνδρα μαζί με τη σύζυγό του κοντά στην ίδια αποβάθρα όπου το 4χρονο παιδί βρέθηκε αργότερα νεκρό.

Οι ερευνητές ζήτησαν από δύτες να ελέγξουν την περιοχή γύρω από την αποβάθρα ενώ λίγο αργότερα, βρήκαν έναν άνδρα που πιστεύεται ότι ήταν ο αγνοούμενος σύζυγος και πατέρας. Σύμφωνα με τον σερίφη, ο σύζυγος της γυναίκας πνίγηκε σκόπιμα.

«Πιστεύουμε ότι μπήκε στο νερό και πιθανότατα πέθανε ώρες πριν από το παιδί», δήλωσε ο Campbell στο WKYC. «Πίστευαν ότι, ξέρετε, μιλούσαν με τον Θεό και έπαιρναν αποστολές από τον Θεό, και ότι αυτός ο κύριος πήγε ο ίδιος σε μια αποστολή, όπως του είπαν».