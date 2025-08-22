Γαλλία: Παθολογικά τα αίτια θανάτου του streamer που πέθανε σε live μετάδοση

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση θανάτου ενός streamer σε live μετάδοση με την νεκροψία που πραγματοποιήθηκε να διαπιστώνει πως τα αίτια θανάτου του δεν ήρθαν από τραύμα ή από τρίτο πρόσωπο όπως δήλωσε εισαγγελέας την Πέμπτη (21/8).

«Οι πιθανές αιτίες θανάτου φαίνεται να είναι ιατρικές ή/και τοξικολογικές», δήλωσε ο εισαγγελέας της Νίκαιας, Damien Martinelli, προσθέτοντας ότι έχουν διαταχθεί περαιτέρω εξετάσεις.

Ο Raphael Graven, γνωστός στο διαδίκτυο ως «Jean Pormanove» ή «JP», πέθανε τη Δευτέρα (18/8) κοντά στην πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, με πλάνα που τον έδειχναν να βρίσκεται κάτω από ένα σεντόνι ενώ ένας άλλος άνδρας του πετούσε ένα πλαστικό μπουκάλι.

Δύο ιατροδικαστές δεν βρήκαν «εσωτερικά ή εξωτερικά τραύματα» ή εγκαύματα, μόνο μερικούς μώλωπες και επουλωμένες αλλοιώσεις, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Ο Martinelli έκανε γνωστό πως «οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι ο θάνατος του Graven δεν ήταν τραυματικής προέλευσης και δεν σχετιζόταν με την παρέμβαση τρίτου προσώπου», αναφέρει κλείνοντας.

Ο Graven μπορεί να υπέφερε από καρδιακά προβλήματα και να υποβαλλόταν σε ιατρική θεραπεία για τον θυρεοειδή του αδένα, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Το πρόβλημα με την πλατφόρμα Kick

Ο 46χρονος είχε δημιουργήσει ένα κοινό εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων στην αυστραλιανή πλατφόρμα streaming Kick, πραγματοποιώντας ζωντανές εκπομπές στις οποίες δεχόταν κακοποίηση ή ταπείνωση.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πέθανε τη Δευτέρα στο χωριό Contes κοντά στη Νίκαια.

Ο Kick δήλωσε ότι όλοι οι costreamers που συμμετείχαν στην εκδήλωση είχαν αποκλειστεί από την πλατφόρμα εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας. Είπε επίσης ότι διενεργεί μια «πλήρη επαναξιολόγηση» του γαλλικού περιεχομένου της.

Η πλατφόρμα θεωρείται ότι έχει λιγότερο αυστηρούς όρους χρήσης από εκείνους του ανταγωνιστή της στις ζωντανές μεταδόσεις, Twitch.