Φρίκη στη Γαλλία: Streamer πέθανε σε live μετάδοση - Έπεφτε θύμα δημόσιας κακοποίησης ως «δοκιμασία»

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος ενός 46χρονου streamer κατά τη διάρκεια ενός live «μαραθωνίου» στο διαδίκτυο, ο οποίος συστηματικά γινόταν θύμα κακοποίησης και πρακτικών ταπείνωσης σε ζωντανή μετάδοση από ομάδα άλλων ανδρών.

Σύμφωνα με την New York Post, ο Raphaël Graven, γνωστός στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα που νοίκιαζε στη Γαλλία. Ο θάνατος του 46χρονου επιβεβαιώθηκε από τον Owen Cenazandotti, έναν άλλο streamer, μέσω ανάρτησης στο Instagram.

🔴 ARCHIVE

Quand ils ont manigancé une espèce de "décharge de responsabilité" en live.

Ces gens doivent être mis en garde à vue et jugés. Justice pour #jeanpormanove pic.twitter.com/dET3tQizRH — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 19, 2025

«Σας ζητώ όλους να σεβαστείτε τη μνήμη του και να μην κοινοποιήσετε το βίντεο της τελευταίας του πνοής στον ύπνο του. Αδερφός μου, σύντροφός μου, έξι χρόνια δίπλα-δίπλα, χωρίς ποτέ να χωριστούμε. Σε αγαπώ, αδερφέ μου, και θα μας λείψεις τρομερά», έγραψε ο Cenazandotti στην ιστορία του στο Instagram.

Ο θάνατος του Graven καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας δεκαήμερου διαδικτυακού live μαραθωνίου, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια. Ο «μαραθώνιος» αυτός φαίνεται να ήταν ένα από τα συνηθισμένα «παιχνίδια» τα οποία στήνονταν μαζί με άλλους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο «δοκιμασιών» ή αστείου.

Στη ζωντανή μετάδοση, ο Graven ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα σε ένα στρώμα σχεδόν πλήρως καλυμμένο με ένα πάπλωμα. Στο χώρο βρίσκονταν και άλλοι streamers, πιθανότατα στο πλαίσιο μιας ακόμα δοκιμασίας.

Η στιγμή που οι άλλοι συμμετέχοντες ανακάλυψαν ότι ο 46χρονος έχασε τη ζωή του, είναι ανατριχιαστική. Ενώ οι άλλοι streamers άρχισαν να ξυπνούν γύρω του, παρατήρησαν ότι ο Graven βρισκόταν «σε μια πολύ περίεργη θέση». Προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή του, πριν διακόψουν απότομα τη ζωντανή μετάδοση, ανέφερε η Le Parisien.

Η εισαγγελία της πόλης της Νίκαιας ξεκίνησε έρευνα για την αιτία θανάτου του Graven και διέταξε νεκροψία, αλλά δεν σημείωσε «κάτι ύποπτο» μέχρι στιγμής, ανέφερε το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Στραγγαλισμοί και πυροβολισμοί on camera

Η υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης Clara Chappaz, δήλωσε ότι η βία την οποία είχε υποστεί ο Graven καθώς «εξευτελιζόταν και ταπεινωνόταν» σε live μετάδοση ήταν μια «απόλυτη φρίκη».

Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγούμενα βίντεο, που είχαν μεταδοθεί ζωντανά, δείχνουν τους άλλους άνδρες να χτυπούν, να στραγγαλίζουν, ακόμα και να πυροβολούν τον Graven με ένα πιστόλι paintball.

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική: είναι νόμος.

Αυτού του είδους η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στο χειρότερο και δεν έχει θέση στη Γαλλία, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε η Chappaz σε ανάρτησή της στο X.

Έρευνα από την πλατφόρμα των live δοκιμασιών

Η Kick, η πλατφόρμα στην οποία έκανε streaming ο Graven, «διερευνά επειγόντως» τις συνθήκες γύρω από τον βιντεοσκοπημένο θάνατό του. Η πλατφόρμα, η οποία είναι παρόμοια με το Twitch, έχει οδηγίες «σχεδιασμένες για την προστασία των δημιουργών» και επέμεινε ότι «δεσμεύεται να τηρεί αυτά τα πρότυπα σε όλη την πλατφόρμα μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της στο BBC.

Η Kick απαγορεύει ρητά στους streamers να προβάλλουν οτιδήποτε «περιέχει αυτοτραυματισμό ή υπερβολική βία» και «παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προωθεί επιβλαβείς ή παράνομες δραστηριότητες», σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών της.

Τον Δεκέμβριο, ο Graven και η συνάδελφός του streamer Safine Hamadi συνελήφθησαν μετά από μια έρευνα για το Kick, σύμφωνα με την οποία είχε επιτρέψει στους δημιουργούς να μεταδίδουν βίαιο περιεχόμενο ανεξέλεγκτα για μήνες. Οι δύο streames είχαν αφεθεί τότε ελεύθεροι, ανέφερε η Le Parisien.

Ο δημοφιλής Αμερικανός streamer Adin Ross και ο ράπερ Drake, οι οποίοι είναι πρεσβευτές του Kick, δήλωσαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του Graven.

«Αυτό είναι φρικτό και αηδιαστικό. Όποιος ήταν μέρος αυτού αξίζει να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Μόλις μίλησα με τον Drake.

Ο Drake και εγώ θα καλύψουμε τα έξοδα της κηδείας, αυτό δεν θα του φέρει πίσω τη ζωή, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Οι προσευχές μας πηγαίνουν στην οικογένεια του Jean», έγραψε ο Ross στο X.