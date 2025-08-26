Μήνυση ετοιμάζει η Γαλλία στην πλατφόρμα που έδειξε «live» τον θάνατο του streamer Raphael Graven

Το γαλλικό κράτος θα μηνύσει την αυστραλιανή διαδικτυακή πλατφόρμα Kick για φερόμενη αμέλεια, μετά τον θάνατο του 46χρονου Raphael Graven, κατά τη διάρκεια livestreaming μετάδοσης, όπως δήλωσε υπουργός της κυβέρνησης της Γαλλίας.

Ήδη η πλατφόρμα βρίσκεται υπό έλεγχο στη Γαλλία, μετά τον θάνατο του 46χρονου streamer, σε μια υπόθεση που έχει σοκάρει τη χώρα, καθώς ο άνδρας γινόταν συστηματικά θύμα κακοποίησης, βασανισμών και ταπείνωσης από άλλους χρήστες -σε live μετάδοση- στο πλαίσιο διαδικτυακών «δοκιμασιών».

Jean Pormanove a été torturé pendant 10 jours.

DIX jours de souffrances physiques et psychologiques. Dix jours qui l’ont détruit.



La torture ne se limite pas aux coups : la violence mentale, elle aussi, tue.

Jean est mort à cause d’eux. pic.twitter.com/xMgeebKmJp — Channa ⚛︎ (@channasparkle) August 19, 2025

«Η Kick δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να σταματήσει τη μετάδοση επικίνδυνου περιεχομένου», δήλωσε η υπουργός ψηφιακών υποθέσεων της Γαλλίας, Clara Chappaz, σύμφωνα με τον Guardian. Παράλληλα, η υπουργός κατηγόρησε την πλατφόρμα ότι παραβίασε έναν νόμο του 2004 που ρυθμίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Η νεκροψία διαπίστωσε ότι ο 46χρονος Raphael Graven, γνωστός στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove ή JP, δεν σκοτώθηκε από τραύμα ή από κάποιον άλλο χρήστη.

Έρευνα για «επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας»

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση την Τρίτη (26/8), η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε ότι η Γαλλία έχει ξεκινήσει έρευνα για την πλατφόρμα, ώστε να εξετάσει εάν η Kick είχε εν γνώσει της μεταδώσει «βίντεο σκόπιμων επιθέσεων κατά της σωματικής ακεραιότητας».

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν η πλατφόρμα live streaming περιεχομένου συμμορφώνεται με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών και πρόστιμο έως και 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Μέχρι στιγμής, η Kick δεν προέβη σε κάποια δήλωση σχετικά με την έρευνα που διενεργείται σε βάρος της.

Μετά τον θάνατο του Graven, η γαλλική Kick δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις Αρχές και επανεξετάζει το περιεχόμενο που έχει μεταδοθεί στη Γαλλία.

«Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε τους δημιουργούς και να διασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον στο Kick», έγραψε στο X η εταιρεία. «Όλοι οι co-streamers που συμμετείχαν σε αυτήν τη ζωντανή μετάδοση έχουν αποκλειστεί εν αναμονή της συνεχιζόμενης έρευνας», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η Kick είναι μια πλατφόρμα μετάδοσης live περιεχομένου με έδρα την Αυστραλία, η οποία μοιράζεται τα έσοδα με τους δημιουργούς περιεχομένου που φιλοξενεί.