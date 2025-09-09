Η απόλυτη οικογενειακή τραγωδία: Πατέρας πεθαίνει από ανακοπή την ώρα της κηδείας του γιου του

Στο πένθος έχει βυθιστεί μια οικογένεια στο Μίντλεσμπρο της Μεγάλης Βρετανίας, όταν ο Νόρμαν «Νόσα» Γουάιτ, 61 ετών, κατέρρευσε μετά από καρδιακή προσβολή και πέθανε, την ώρα που το φέρετρο του 41χρονου γιου του μεταφερόταν στην εκκλησία.



Ο Νόρμαν βρισκόταν στην κηδεία του γιου του, Ντέιβιντ, στο παρεκκλήσι St Bede's Chapel στο Teeside Crematorium. Είχε βρεθεί νεκρός στον καναπέ σε συγγενικό σπίτι, μετά από μακρά μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Η Τσαντέλ Μπεϊλίκι, αδελφή του Ντέιβιντ, είπε ότι πήγαινε καλά το τελευταίο διάστημα στην προσπάθεια που έκανε για να απεξαρτηθεί και ότι η έρευνα για την αιτία του θανάτου του συνεχίζεται.



Όπως γράφει η ιστοσελίδα Manchester Evening News, η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 41χρονος πέθανε την ημέρα της τελετής μνήμης για τους δίδυμους γιους του, Κάρσον και Ντίκον, που είχαν γεννηθεί νεκροί, 10 χρόνια πριν.



Η Τσαντέλ είπε συγκλονισμένη ότι το γεγονός ότι ο αδελφός της πέθανε στην επέτειο της μνήμης των γιων του και ότι ο πατέρας τους Νόρμαν πέθανε στην κηδεία του, είναι κάτι που θα περίμενες να δεις μόνο σε μια ταινία. «Ήταν τόσο τραυματικό, κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», δήλωσε.

«Πέθανε από ραγισμένη καρδιά»

Περιγράφοντας στη συνέχεια τις δραματικές στιγμές στην εκκλησία, ανέφερε ότι ο Ντέιβιντ πέθανε στις 31 Ιουλίου και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου. «Όταν μπήκαμε στην εκκλησία και καθίσαμε, κοίταξα γύρω μου και είπα "πού είναι ο μπαμπάς μου;"» Τότε κάποιος της είπε ότι ο Νόρμαν είχε λιποθυμήσει και βγήκε έξω για να δει τι συνέβαινε.



Η εκκλησία εκκενώθηκε, κλήθηκε ασθενοφόρο και ο Νόρμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το Teeside Live. Η αδελφή του τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο και η υπόλοιπη οικογένεια συνέχισε την κηδεία πριν λάβει το τραγικό τηλεφώνημα ότι ο Νόρμαν, πατέρας επτά παιδιών, είχε πεθάνει.

Η κόρη του είπε ότι ο Νόρμαν δεν είχε καρδιακά προβλήματα. «Νομίζω ότι πρέπει να πέθανε από ραγισμένη καρδιά. Νομίζω ότι το να βλέπει όλη την οικογένεια μαζί έτσι, πρέπει να ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αντέξει».

Για περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την κηδεία του Ντέιβιντ, η Τσαντέλ είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Και πρόσθεσε ότι παρά τον εθισμό του με τα ναρκωτικά, ο Ντέιβιντ, που ήταν επίσης πατέρας του ενήλικου Ίθαν και του 9χρονου Τζάκσον, ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. «Είχε μια μεγάλη καρδιά, σαν τον ωκεανό. Μας λείπει πολύ».

Ζούσε μαζί της και με την οικογένειά της στην Overdale Road, Park End: «Τα παιδιά μου είναι συντετριμμένα. Τίποτα δεν είναι το ίδιο χωρίς αυτόν».

