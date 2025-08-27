Τραγωδία στην Αυστραλία: Σχολικό λεωφορείο ανετράπη και έπεσε σε κιγκλίδωμα - Νεκρή μια μαθήτρια

Τραγωδία με θύματα μαθητές σημειώθηκε στην Βικτόρια της Αυστραλίας όταν σχολικό λεωφορείο ανετράπη και έπεσε σε σίδερα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ένα κοριτσάκι.

Ειδικότερα, μια μαθήτρια έχασε τη ζωή της και 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο – ορισμένα με σοβαρά τραύματα – ύστερα από το τροχαίο με την ανατροπή σχολικού λεωφορείου στη Βικτόρια της Αυστραλίας.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 28 μαθητές γυμνασίου και λυκείου από το Christian College Geelong, εκτράπη της πορείας του την ώρα που επιχειρούσε να στρίψει αριστερά στον αυτοκινητόδρομο Hamilton Highway, στην περιοχή Stonehaven, βορειοδυτικά του Geelong με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σίδερα, γύρω στις 8:20 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτόρια.

Στο σημείο ανασύρθηκε νεκρή μια μαθήτρια, ενώ ένας μαθητής μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Royal Children’s Hospital με σοβαρά – αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή – τραύματα. Η αστυνομία έκανε λόγο για «πολλούς ακόμη τραυματίες μαθητές».

Ο οδηγός του λεωφορείου, ένας 76χρονος από το Hamlyn Heights, υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, από όπου πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Ο ίδιος συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

Θρήνος για τη νεκρή μαθήτρια

Η πρωθυπουργός της Βικτόρια, Jacinta Allan, εξέφρασε τα «βαθιά συλλυπητήριά» της στην οικογένεια και τους φίλους της μαθήτριας που έχασε τη ζωή της «πηγαίνοντας σε μια κανονική σχολική μέρα». Πρόσθεσε ότι οι σκέψεις της βρίσκονται και με τη σχολική κοινότητα, αλλά και με τον οδηγό του λεωφορείου. Παράλληλα, κάλεσε όποιον πολίτη διαθέτει πληροφορίες ή υλικό από κάμερες αυτοκινήτου να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας της Βικτόρια, Ben Carroll δήλωσε ότι δύο μαθητές παρέμεναν στο Royal Children’s Hospital και εννέα στο University Hospital Geelong, με τραύματα που περιλάμβαναν και κάταγμα κρανίου. «Ήταν ένα πραγματικά φρικτό περιστατικό… μια τραγική και επώδυνη μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνολικά, οι διασώστες μετέφεραν δέκα μαθητές με ασθενοφόρο στο University Hospital Geelong, ενώ άλλοι 14 με ελαφρά τραύματα αξιολογήθηκαν στο σημείο και διακομίστηκαν με λεωφορείο στο ίδιο νοσοκομείο. Τρεις παρέμειναν για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι επέστρεψαν στις οικογένειές τους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το λεωφορείο εκτελούσε «κανονικό δρομολόγιο παραλαβής μαθητών» όταν, σε μια αριστερή στροφή, χτύπησε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα και ανετράπη.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Christian College Geelong, Δρ. Mathilda Joubert, επιβεβαίωσε ότι η μαθήτρια που έχασε τη ζωή της ήταν μαθήτρια του σχολείου, τονίζοντας πως «πρόκειται για μια βαθιά οδυνηρή στιγμή για όλη τη σχολική κοινότητα».

Ο Richard Marles, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Αυστραλίας και βουλευτής Corio, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Η καρδιά μου ραγίζει μαθαίνοντας τα καταστροφικά νέα για το δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο και τον θάνατο μιας μαθήτριας στην πόλη μου, το Geelong».