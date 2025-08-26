Ανήλικος αυτοκτόνησε με «βοήθεια» από το ChatGPT: Οι γονείς μηνύουν την OpenAI

Οι γονείς ενός 16χρονου που έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού το ChatGPT του έδωσε οδηγίες για θανάσιμο αυτοτραυματισμό, μήνυσαν την Τρίτη (26/8) την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν. Σύμφωνα με τη μήνυση, η εταιρεία έθεσε εν γνώσει της το κέρδος πάνω από την ασφάλεια, όταν κυκλοφόρησε την έκδοση GPT-4o του chatbot τεχνητής νοημοσύνης πέρυσι.

Όπως γράφει το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Άνταμ Ρέιν, 16 ετών, πέθανε στις 11 Απριλίου, αφού συζητούσε για μήνες την αυτοκτονία με το ChatGPT, σύμφωνα με τη νομική αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς του στο πολιτειακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Το chatbot επιβεβαίωσε τις αυτοκτονικές σκέψεις του Ρέιν, του έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες για θανατηφόρες μεθόδους αυτοτραυματισμού και τον καθοδήγησε στο πώς να κλέψει αλκοόλ από το μπαρ των γονιών του και να κρύψει τα στοιχεία μιας αποτυχημένης απόπειρας αυτοκτονίας. Μάλιστα, όπως ισχυρίζονται οι γονείς του, Μάθιου και Μαρία Ρέιν, στη μήνυση, το ChatGPT προσφέρθηκε ακόμα και να του συντάξει σημείωμα αυτοκτονίας.

Η απάντηση της OpenAI: Έχουμε δικλείδες ασφάλειας

Η μήνυση ζητά να θεωρηθεί η OpenAI υπεύθυνη για παράνομη πρόκληση θανάτου και παραβίαση των νόμων περί ασφάλειας προϊόντων, ενώ διεκδικεί χρηματική αποζημίωση άγνωστου μέχρι στιγμής ύψους.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία είναι λυπημένη για τον θάνατο του Ρέιν και ότι το ChatGPT περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας, όπως η παραπομπή των χρηστών σε γραμμές βοήθειας για περιπτώσεις κρίσης.

«Αν και αυτές οι δικλείδες λειτουργούν καλύτερα σε συνηθισμένες, σύντομες συνομιλίες, έχουμε μάθει με τον καιρό ότι μερικές φορές γίνονται λιγότερο αξιόπιστες σε μακροχρόνιες αλληλεπιδράσεις, όπου τμήματα της εκπαίδευσης ασφαλείας του μοντέλου μπορεί να υποβαθμιστούν», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η OpenAI θα βελτιώνει συνεχώς τις δικλείδες ασφαλείας. Η OpenAI δεν απάντησε συγκεκριμένα στους ισχυρισμούς της μήνυσης.

Today we filed a wrongful death suit against OpenAI and Sam Altman for a family whose 16-yr-old son Adam died by suicide after months of encouragement from ChatGPT. His parents are bravely fighting to prevent this from ever happening again. AI should never tell a child they don’t… pic.twitter.com/ikeJBi5iIl — Jay Edelson (@jayedelson) August 26, 2025

Ο αγώνας για την πρωτοπορία

Καθώς τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο ζωντανά, οι εταιρείες προβάλλουν την ικανότητά τους να λειτουργούν ως έμπιστοι συνομιλητές, με τους χρήστες να αρχίζουν να βασίζονται σε αυτά για συναισθηματική υποστήριξη. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάρτηση από την αυτοματοποίηση για συμβουλές ψυχικής υγείας εγκυμονεί κινδύνους.

Σε μια προσπάθεια να παραμείνει μπροστά στον ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI κυκλοφόρησε το GPT-4o τον Μάιο του 2024. Η εταιρεία, σύμφωνα με τη μήνυση, γνώριζε ότι οι λειτουργίες που θυμούνται προηγούμενες αλληλεπιδράσεις, μιμούνται την ανθρώπινη ενσυναίσθηση και προσφέρουν υπερβολική επιβεβαίωση θα έθεταν σε κίνδυνο ευάλωτους χρήστες χωρίς επαρκείς δικλείδες ασφαλείας, αλλά προχώρησε στην κυκλοφορία του.

«Αυτή η απόφαση είχε δύο αποτελέσματα: η αποτίμηση της OpenAI εκτοξεύτηκε από 86 δισεκατομμύρια σε 300 δισεκατομμύρια δολάρια, και ο Άνταμ Ρέιν πέθανε από αυτοκτονία», αναφέρουν οι γονείς.

Η μήνυση ζητά επίσης δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει την OpenAI να επαληθεύει την ηλικία των χρηστών του ChatGPT, να αρνείται ερωτήσεις για μεθόδους αυτοτραυματισμού και να προειδοποιεί τους χρήστες για τον κίνδυνο ψυχολογικής εξάρτησης.