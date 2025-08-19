Σοκ στη Φινλανδία: 30χρονος βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο - Η περιπέτεια που βίωνε

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Φινλανδία το πρωί της Τρίτης (19/8), καθώς ένας 30χρονος βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Ελσίνκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο βουλευτής του SDP, Eemeli Peltonen, 30 ετών, επιβεβαιώθηκε ότι έδωσε τέλος στη ζωή του στο κτίριο του κοινοβουλίου σήμερα το πρωί, λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τη μάχη που έδινε για την υγεία του.

Ο βουλευτής εξελέγη στο κοινοβούλιο το 2023 και βρισκόταν στην πρώτη θητεία του. Τον Ιούνιο, ο Peltonen αποκάλυψε στα social media ότι λάμβανε θεραπεία για νεφρικά προβλήματα και είχε πάρει μερικές εβδομάδες άδεια από τα βουλευτικά του καθήκοντα για να αναρρώσει στο σπίτι.

Αργότερα όμως αποκάλυψε ότι είχε προσβληθεί από βακτηριακή λοίμωξη ενώ νοσηλευόταν.

Kansanedustaja Eemeli Peltosen poismeno oli järkyttävä ja surullinen uutinen.



Panin Eemelin syvälliset ja älykkäät pohdiskelut merkille jo hänen ollessa parikymppinen Demarin kolumnisti. Sanoinkin hänelle tuolloin kerran Juttutuvassa, että hän on minusta ajattelijana kuin uusi… — Juho Romakkaniemi (@Romakka) August 19, 2025

Η αστυνομία που διερευνά το περιστατικό φέρεται να μην υποψιάζεται εγκληματική ενέργεια. Όπως αναφέρεται, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν κλήση στις 11:06 π.μ. σήμερα.

Ο φινλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο αστυνομικά οχήματα ήταν παρόντα στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

Σοκαρισμένος ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Petteri Orpo, ανακοίνωσε ότι η υπουργική ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Συνασπισμού θα «σταματήσει να μιλάει για πολιτική» για κάποιο διάστημα, σε ένδειξη σεβασμού μετά την τραγωδία.

«Λάβαμε πριν από λίγο πραγματικά σοκαριστικά νέα από το Κοινοβούλιο, τον κοινό μας χώρο εργασίας, ότι ένας από τους συναδέλφους μας πέθανε στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου. Πολύ λυπηρή είδηση», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός.

Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας βρίσκεται επί του παρόντος σε θερινή διακοπή, με την φθινοπωρινή σύνοδο να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2 Σεπτεμβρίου.