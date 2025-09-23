Ρίγη συγκίνησης για τον μικρό Μιχαήλ: «Έσπασε» στον αέρα η Ανθή Βούλγαρη - «Τα κατάφερε»

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου συγκλόνισε το πανελλήνιο κατά τη διάρκεια της 44ης τελετής βραβείων του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση τη Δευτέρα (22/9), στην οποία βραβεύτηκε ως νικητής του καρκίνου στον εγκέφαλο, σε μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στο πλατό της πρωινής εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», όταν η γνωστή παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα καθώς περιέγραφε τις δυσκολίες που βιώνει κάποιος περνώντας από μια τέτοια κατάσταση.

Ο νεαρός που ένωσε με τα λεγόμενά του τον ποδοσφαιρικό (σ.σ. και όχι μόνο) κόσμο, από τη συγκίνηση και το κλάμα δεν μπορούσε να μιλήσει, προσπαθώντας με τρεμάμενη φωνή να μοιραστεί την εμπειρία του από τη μάχη με τον καρκίνο.

«Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», ανέφερε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου την ώρα που από συγκίνηση «έσπασε» στη σκηνή.

Η αντίδραση της παρουσιάστριας

Η εξομολόγηση του νεαρού συγκλόνισε το πανελλήνιο, ενώ το βίντεο που μεταδόθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» έκανε την παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη να λυγίσει στον αέρα προσφέροντας μια σκηνή γεμάτη συναίσθημα.

«Πολύ συγκινητικό και πόσα παιδάκια, ρε παιδί μου, δίνουν αυτή τη μάχη. Είδα τη διαφορά, πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς ήταν φέτος. Πόσο ταλαιπωρημένο και χωρίς μαλλάκια και φέτος τα κατάφερε και είναι νικητής και δίνει το δικό του μήνυμα στα άλλα παιδάκια», ανέφερε η ίδια ενώ δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυα από το πρόσωπό της.

Η μάχη με τον καρκίνο που κέρδισε η Ανθή Βούλγαρη

Το 2017 η Ανθή Βούλγαρη έδωσε τη δική της μεγάλη μάχη και κέρδισε κατά κράτος τον καρκίνο. Η γνωστή δημοσιογράφος περιέγραψε ανοιχτά την περιπέτεια της που την ανάγκασε να οδηγηθεί στο χειρουργείο για να αφαιρέσει τον όγκο που είχε βρεθεί στο κεφάλι της. Ένα χρόνο μετά την σημαντική εγχείρηση, προχώρησε σε μια ανάρτηση που συγκίνησε κάνοντας μια μικρή αναδρομή από τη στιγμή που της άλλαξε τη ζωή και εν τέλει την έκανε πιο δυνατή.

«Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την ημέρα την κρανιοτομής μου για να αφαιρέσω έναν μικρό όγκο.. 27.9.2017. Ημερομηνία χαραγμένη πλέον στο κεφάλι μου. Αυτή είναι η ιστορία μου μέχρι να μπορέσω να επανέλθω, όπως την κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός της φίλης μου @lelekomou. Η οποία είχε δίκιο όταν μου είπε έλα να το φωτογραφίσουμε.. Πρέπει να θυμάσαι να μην ξεχνάς πως το ξεπέρασες.. Λοιπόν ναι έκλαψα, προσευχήθηκα, δεν ήθελα να βλέπω την τομή, μετά την αποδέχτηκα, την αγάπησα, και τελικά μπόρεσα να χαμογελάω ξανά...

Ένα χρόνο τώρα ζω με αυτήν. Όταν αλλάζει ο καιρός με πονάει, όταν κουράζομαι το ίδιο αλλά μου υπενθυμίζει ότι είναι εκεί προφανώς για να μου θυμίζει τι δεν πρέπει να ξεχνάω. Να αγαπάω τις μικρές στιγμές της ζωής. Να μην αναλώνομαι στα εφήμερα και να σέβομαι πάνω από όλα την υγεία μου και τον εαυτό μου. Η υγεία, η οικογένεια και μερικοί καλοί φίλοι είναι ο θησαυρός μας. Στα απλά είναι τα πιο όμορφα.. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Κάθε στιγμή που αναπνέουμε είναι ευλογημένη..

Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη την μέρα. Μόνο τη στιγμή που έμπαινα στο χειρουργείο και όσους ήταν εκεί και με περίμεναν με αγωνία να βγω από το χειρουργείο. Τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκα μετά.. Και τα μηνύματα όσων περνάτε ή περάσατε κάτι αντίστοιχο.

Λοιπόν ένα χρόνο μετά λέω πως ήταν το μεγαλύτερο μάθημα μέχρι τώρα και ευχαριστώ τον Θεό που με άφησε να το ζήσω και που όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ όλους όσους ήταν στο πλάι μου και πιο πολύ όσους ήταν εκείνη την μέρα εκεί έξω από την πόρτα του χειρουργείου για οκτώ ώρες να αναμένουν νέα μου.. @lelekomou σε ευχαριστώ για τη φωτογράφιση.. Έχει ανεκτίμητη αξία για μένα.. Είσαι top! @kostaskonstantinidis σε ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μου σε αυτό.. Ήταν πιο εύκολο μαζί σου...».