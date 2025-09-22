Σχέδιο διοικητικών αλλαγών στον Παναθηναϊκό - Σε πρώτο πλάνο η επιστροφή του Σοφοκλή Πιλάβιου

Οι τελευταίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό έχουν φέρει προβληματισμό σε πολύ υψηλό επίπεδο, το ντέρμπι δεν έφερε εκείνη την πολυπόθητη νίκη... ηρεμίας και οι πράσινοι συνεχίζουν να ζουν μέσα σε κλίμα αμφισβήτησης. Με τα παιχνίδια να είναι non stop, αφού ακολουθεί Πέμπτη βράδυ η Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία και Κυριακή βράδυ ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο. Οι εξελίξεις στο θέμα προπονητή αναμένονται τις προσεχείς ημέρες, με τους Ρεμπρόφ και Φαν Μπόμελ να είναι τα δύο ονόματα με τα οποία έχει επαφές ο Παναθηναϊκός, αλλά αλλαγές αναμένονται σε πολλά μέτωπα εντός της ΠΑΕ.

Είχε επισημανθεί, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος σκέφτεται πλέον να προχωρήσει σε ολική αναδιάρθρωση εντός ομάδας και εντός ΠΑΕ. Και να φέρει νέα πρόσωπα προκειμένου να φτιάξει από την αρχή το οργανόγραμμα και εκτός του αγωνιστικού να γίνει προσπάθεια να βελτιωθεί γενικά ο σύλλογος. Ένα απ' αυτά τα πρόσωπα που έχουν πέσει πολύ σοβαρά στο τραπέζι είναι του Σοφοκλή Πιλάβιου. Ενός ανθρώπου με μακρά πορεία στο ποδόσφαιρο, αλλά και στον Παναθηναϊκό πριν από χρόνια.

Ο Πιλάβιος είχε διατελέσει μέλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο διοικητικό συμβούλιο και παράλληλα ήταν νομικός σύμβουλος από το 2000 έως το 2004. Επίσης, ήταν και στην Ομάδα Νομικών Εμπειρογνώμων της UEFA από το 2002 μέχρι το 2004 και στο Dispute Resolution Chamber της FIFA. Έχει υπάρξει εκπρόσωπος της UEFA, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικός Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από το 2009 έως το 2012.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, δηλωμένος φίλαθλος του Παναθηναϊκού ο οποίος παρακολουθεί αγώνες του συχνά πυκνά από κοντά.

Το όνομα του Πιλάβιου βρίσκεται στο μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου εδώ και καιρό, αλλά δεν είναι και το μοναδικό για τη στελέχωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα. Ούτε είναι δεδομένο πως όλες οι αλλαγές θα γίνουν άμεσα και... μαζεμένες. Ο Αλαφούζος το τελευταίο διάστημα έχει συνεχείς συνομιλίες με άμεσους συνεργάτες του για να καταλήξει σε λύσεις που αφορούν και το αγωνιστικό και το διοικητικό κομμάτι.

Και μέσα σε αυτές είναι και το θέμα του προπονητή, αλλά και αυτό του τεχνικού διευθυντή, αφού ο Γιάννης Παπαδημητρίου πλέον δεν είναι όσο ισχυρός ήταν πριν από λίγο καιρό.

Πηγή: Αthletiko