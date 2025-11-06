Τέλος εποχής για τον Ζοσέ Ανιγκό στον Ολυμπιακό

Το ταξίδι του Ζοσέ Ανιγκό στον Ολυμπιακό φτάνει στο τέλος του. Ο Γάλλος τεχνικός, που ανέλαβε τη διεύθυνση των Ακαδημιών το 2022, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Πειραιώτες, μαζί με τον στενό του συνεργάτη, Τόμας Μπενεντέτ. Η απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ), είναι ήδη ειλημμένη και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα.



Στη διάρκεια της παρουσίας του, ο Ανιγκό συνέδεσε το όνομά του με μια «χρυσή» εποχή για τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Υπό την καθοδήγησή του, η Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, κατακτώντας το Youth League, ενώ πανηγύρισε και τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας. Παράλληλα, οι μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, όπως η Κ17 και η Κ15, πρόσθεσαν τίτλους στη συλλογή τους, επιβεβαιώνοντας τη συνολική αγωνιστική και οργανωτική πρόοδο.



Πέρα από τα τρόπαια, η σφραγίδα του Ανιγκό φαίνεται και στα νέα πρόσωπα που ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα, όπως οι Μουζακίτης, Κωστούλας, Πνευμονίδης και Λιατσικούρας. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νέας γενιάς του συλλόγου.