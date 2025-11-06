Ολυμπιακός: Ο Τζολάκης έσπασε το φράγμα των 100 συμμετοχών με την «ερυθρόλευκη» φανέλα

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έφτασε τις 100 συμμετοχές κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει τα 23 του χρόνια. Το 100ό του παιχνίδι με την ερυθρόλευκη φανέλα ήταν η αναμέτρηση κόντρα στην Αϊντχόφεν, με τους Πειραιώτες να σπεύδουν να συγχαρούν τον διεθνή τερματοφύλακα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 22χρονος πορτιέρε έκανε το ντεμπούτο του στις 4 Μαρτίου 2020, στον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Στις 100 αυτές εμφανίσεις, ο Τζολάκης έχει δεχθεί 85 γκολ, καταφέρνοντας παράλληλα να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε περίπου τα μισά παιχνίδια (46).

Η πορεία του στον Ολυμπιακό είναι συνυφασμένη με την κατάκτηση σημαντικών τίτλων, καθώς έχει ήδη προσθέσει στην τροπαιοθήκη του τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ αποτέλεσε και βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024. Η εξαιρετική του παρουσία αναγνωρίστηκε και πέρυσι, όταν αναδείχθηκε ο «καλύτερος τερματοφύλακας της σεζόν» στη Stoiximan Super League.