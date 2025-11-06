Άγιαξ: Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού «ψήνει» μια... επιστροφή στον πάγκο της ομάδας

Η Γαλατασαράι με δυο γκολ στο β' ημίχρονο κέρδισε 3-0 στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, συνεχίζοντας την πορεία του στο Champions League με μηδέν νίκες σε τέσσερα παιχνίδια, ενώ θυμίζουμε πως την τελευταία αγωνιστική ο «Αίαντας» υποδέχεται τον Ολυμπιακό (28/01, 22:00).

Η ομάδα του Τζον Χάιτινχα, βέβαια, μπορεί να είναι ήδη... αποκλεισμένη, όταν θα αντιμετωπίσει αυτή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Ολλανδούς να αντιμετωπίζουν κατά σειρά στην διοργάνωση, την επίσης, δίχως βαθμό Μπενφίκα, την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, Καραμπάχ και την Βιγιαρεάλ, πριν φιλοξενήσει τους νταμπλούχους Ελλάδος στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Το γεγονός αυτό, κάνει τους ιθύνοντες των 36 φορές πρωταθλητών Ολλανδίας να ανησυχούν, με τον τεχνικό διευθυντή, Άλεξ Κρόες να έχει συζητήσει ήδη με τον Έρικ Τεν Χαγκ, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου.

O έμπειρος τεχνικός υπήρξε προπονητής του Άγιαξ από τον Ιανουάριο του 2018 έως το καλοκαίρι του 2022, όπου και μετακόμισε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ο ίδιος υπήρξε και για ελάχιστο χρονικό διάστημα, προπονητής της Λεβερκούζεν νωρίτερα την φετινή σεζόν.

Αξίζει να τονίσουμε πως ο 55χρονος έχει ζητήσει εγγυήσεις από πλευράς της πρώην ομάδας του, προκειμένου να... αφήσει τις διακοπές του και να καθίσει ξανά στην άκρη του πάγκου του πολυαγαπημένου του, «Αίαντα».

Αν εν τέλει ο Τεν Χαγκ αναλάβει τον Άγιαξ και αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες θα γίνουν η τρίτη ελληνική ομάδα που αντιμετωπίζει ο Ολλανδός στην καριέρα του, μετά την ΑΕΚ την σεζόν 2018/19 στην φάση των ομίλων του Champions League, δύο νίκες για τον Άγιαξ με 2-0 στην Αθήνα και 3-0 στο Άμστερνταμ, και τον ΠΑΟΚ, την σεζόν 2019/20 για τον τρίτο προκριματικό γύρο της ίδιας διοργάνωσης. Μετρώντας μία ισοπαλία, 2-2 στην Τούμπα, και μία νίκη, 3-2 στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας.