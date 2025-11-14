Καθοριστικός σκόρερ ο Πιερό στη νίκη της Αϊτής - «Αγγίζει» την πρόκριση στο Μουντιάλ (vid)

Η Αϊτή παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026 και μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στον Φραντζί Πιερό. Ο επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε στο 44’ το γκολ που χάρισε στην εθνική του ομάδα μια σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στην Κόστα Ρίκα, αποτέλεσμα που άλλαξε τα δεδομένα στον όμιλο.



🤯🇭🇹🇨🇷 EL GOL DE HAITÍ CONTRA KEYLOR NAVAS PARA GANARLE A COSTA RICA Y COMPLICÁNDOLE LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL. pic.twitter.com/4vtm5Rr2WM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 14, 2025

Με αυτό το τρίποντο, η Αϊτή έφτασε τους 8 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με την Ονδούρα, ενώ η Κόστα Ρίκα έμεινε στους 6. Η τελευταία αγωνιστική διαμορφώνει πλέον ένα ιδιαίτερο σκηνικό. H Αϊτή αντιμετωπίζει τη βαθμολογικά αδιάφορη Νικαράγουα, την ώρα που Ονδούρα και Κόστα Ρίκα παίζουν μεταξύ τους για τη νίκη που μπορεί να κρίνει πολλά και να δώσει απευθείας το εισιτήριο στην ομάδα του Πιερό, αν η Ονδούρα δεν καταφέρει να βρει «τρίποντο».

🚨 Gigantic upset in CONCACAF!



🇭🇹 HAITI ON THE VERGE OF WORLD CUP!



🇭🇹 Haiti beat 🇨🇷 Costa Rica, 🇭🇳 Honduras beaten by 🇳🇮 Nicaragua!



🇭🇹 Haiti will qualify for WC if they beat 🇳🇮 Nicaragua at home, and HON 🇭🇳 doesn't beat CRC 🇨🇷 away! pic.twitter.com/XFRvrK2km2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2025





Για την Αϊτή, το αποτέλεσμα αυτό την φέρνει ένα βήμα πριν από την ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε μέσω της πρώτης θέσης είτε ακόμη και μέσω της διαδικασίας των play-off, όπου θα προκριθούν οι δύο καλύτερες δεύτερες. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Πιερό έχει πλέον ξεκάθαρο πλεονέκτημα.

