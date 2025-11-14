Καθοριστικός σκόρερ ο Πιερό στη νίκη της Αϊτής - «Αγγίζει» την πρόκριση στο Μουντιάλ (vid)
Ο Φραντζί Πιερό σκόραρε το μοναδικό γκολ απέναντι στην Κόστα Ρίκα και φέρνει την Αϊτή κοντά στα τελικά του Μουντιάλ.
Η Αϊτή παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026 και μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στον Φραντζί Πιερό. Ο επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε στο 44’ το γκολ που χάρισε στην εθνική του ομάδα μια σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στην Κόστα Ρίκα, αποτέλεσμα που άλλαξε τα δεδομένα στον όμιλο.
Με αυτό το τρίποντο, η Αϊτή έφτασε τους 8 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με την Ονδούρα, ενώ η Κόστα Ρίκα έμεινε στους 6. Η τελευταία αγωνιστική διαμορφώνει πλέον ένα ιδιαίτερο σκηνικό. H Αϊτή αντιμετωπίζει τη βαθμολογικά αδιάφορη Νικαράγουα, την ώρα που Ονδούρα και Κόστα Ρίκα παίζουν μεταξύ τους για τη νίκη που μπορεί να κρίνει πολλά και να δώσει απευθείας το εισιτήριο στην ομάδα του Πιερό, αν η Ονδούρα δεν καταφέρει να βρει «τρίποντο».
Για την Αϊτή, το αποτέλεσμα αυτό την φέρνει ένα βήμα πριν από την ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε μέσω της πρώτης θέσης είτε ακόμη και μέσω της διαδικασίας των play-off, όπου θα προκριθούν οι δύο καλύτερες δεύτερες. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Πιερό έχει πλέον ξεκάθαρο πλεονέκτημα.