Φονικό στη Χαλκίδα: Αυτός είναι ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην οπαδική συμπλοκή - 8 οι συλλήψεις

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, από τον θάνατο του 20χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Δευτέρας (3/11) μετά από μαχαιριά που δέχτηκε κατά τη διάρκεια οπαδικής συμπλοκής.

Όπως αναφέρεται σε τοπικά μέσα, ο νεαρός ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ παράλληλα εργάζονταν σε οικογενειακή επιχείρηση στην περιοχή Δροσιά της πόλης.

Τα νεότερα από την έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των ερευνών που διεξάγουν οι Αρχές, συνελήφθη και όγδοο άτομο που είχε εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο.

Επιπλέον, φρουρούμενοι στο νοσοκομείο της πόλης, καθώς έχουν συλληφθεί, είναι δύο οπαδοί αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τραυματίες μετά τη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, προχωρώντας αρχικά στη σύλληψη ακόμη τριών οπαδών που δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι χειροπέδες πέρασαν και σε ακόμη έναν 19χρονο οπαδό, το όνομα του οποίου είναι στη δικογραφία για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας έχει δει και βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο απεικονίζεται η στιγμή που το θύμα αφήνεται από αγνώστους μπροστά στο νοσοκομείο.