Χαλκίδα: Η στιγμή που φτάνει στο νοσοκομείο το θύμα μετά την οπαδική συμπλοκή - Βίντεο ντοκουμέντο

Τη στιγμή που φτάνει στο νοσοκομείο Χαλκίδας ο 23χρονος που έχασε τη ζωή του από μαχαιριά μετά από οπαδική συμπλοκή, αποτυπώνει σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο.

Γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που πήγαν τον 20χρονο αιμόφυρτο συγκλονίζει με την περιγραφή της: «Είμαι σε σοκ! Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών… για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας…» είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας έντρομη υπογραμμίζει «Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας» εξήγησε, στο evima.gr, η γυναίκα.

Έχουν συλληφθεί 3 άτομα - Αναζητούνται ακόμη 2

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το flash.gr, ακόμη δυο νεαρά άτομα νοσηλεύονται καθώς φέρουν επίσης τραύματα και αναμένεται να συλληφθούν ενώ χειροπέδες έχουν περαστεί σε τρία δράστες.

Από την έρευνα των Αρχών, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμη δυο εμπλεκόμενοι.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σημειώνεται πως γύρω στις 11 το βράδυ, μεταφέρθηκε από άγνωστα άτομα στο νοσοκομείο ένας 23χρονος ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι με αποτέλεσμα τον θάνατο του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας, τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην πόλη της Εύβοιας, στην οδό Ληλαντίων, όταν ομάδα ατόμων - άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού - διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε μαχαιριά, η οποία - όπως αποδείχθηκε - υπήρξε μοιραία για τη ζωή του.