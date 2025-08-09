Με πρωταγωνιστή τον Τζόλη, η Κλαμπ Μπριζ συνεχίζει ακάθεκτη πριν τη ρεβάνς με Σάλτσμπουργκ (vid)

Η Κλαμπ Μπριζ συνεχίζει σε τροχιά νικών, λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία επί της Σάλτσμπουργκ. Αυτή τη φορά επικράτησε της συμπολίτισσας Σερκλ Μπριζ με 2-0, για την 3η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, έχοντας ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Χρήστο Τζόλη.

Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 63ο λεπτό, σκοράροντας με δυνατό σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή. Ήταν το τρίτο φετινό του γκολ σε πέντε εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετά τα τέρματα απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (στο Σούπερ Καπ) και τη Μαλίν.

Tzolis | 🇧🇪 Club Brugge 2-0 Cercle Brugge



Greek winger scores for double leadpic.twitter.com/yWQKqKFqVi — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με ισορροπία, όμως όλα άλλαξαν στο 40’ όταν ο Κακού της Σερκλ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μέσω VAR για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Φέρμαντ, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.



Η αριθμητική υπεροχή αποτυπώθηκε στο σκορ στο δεύτερο μέρος, με τον αρχηγό Χανς Βανάκεν να ανοίγει το σκορ στο 59’ και τον Τζόλη να «κλειδώνει» τη νίκη τέσσερα λεπτά αργότερα.



Με τη νίκη αυτή, η Κλαμπ Μπριζ έφτασε τους 6 βαθμούς σε τρεις αγώνες και πλέον στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ, την Τρίτη, για την πρόκριση στα play-offs του Champions League.