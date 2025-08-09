Ασταμάτητος ο Ζαφείρης, σκόραρε για δεύτερη φορά στη σεζόν στη νίκη της Σλάβια (vid)

Το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας του ΠΑΟΚ, με τον 22χρονο μέσο της Σλάβια Πράγας να αποτελεί βασικό στόχο των «ασπρόμαυρων», σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Η πρώτη πρόταση που κατατέθηκε από τον «Δικέφαλο» απορρίφθηκεαπό την τσεχική ομάδα, ωστόσο ο παίκτης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ΠΑΟΚ να προετοιμάζει νέα, βελτιωμένη πρόταση για να κάμψει τις αντιστάσεις της Σλάβια, η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Παρά τη μεταγραφολογία και το αβέβαιο μέλλον του στην Τσεχία, ο Ζαφείρης συνεχίζει να ξεχωρίζει εντός αγωνιστικών γραμμών. Στην νίκη της Σλάβια Πράγας επί της Τέπλιτσε, πέτυχε το δεύτερο γκολ του στη φετινή σεζόν, με εξαιρετικό τελείωμα στην κίνηση μέσα από την περιοχή, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του.