Ο Λιόνελ Μέσι… ανοίγει την καρδιά του και απαντάει σε «κλασσικά» ποδοσφαιρικά διλήμματα

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε από το γνωστό προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «433», όπου και κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε μερικά διλήμματα. Ο «Pulga» σε αυτό το ιδιαίτερο Q&A, μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως θα προτιμούσε να κατακτήσει ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά μια ακόμα Χρυσή Μπάλα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον καιρό του Μαϊάμι, επιλέγοντας... αυτόν της Βαρκελώνης. Τέλος, τόνισε πως θα προτιμούσε να είναι ιδιοκτήτης κάποιας ομάδας στο μέλλον, από το να βρίσκεται στον πάγκο της.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή άλλη μια Χρυσή Μπάλα;

«Άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο».



Να παίξεις στον καιρό του Μαϊάμι ή της Βαρκελώνης;



«Της Βαρκελώνης».



Να πετύχεις χατ-τρικ και να χάσεις ή να σκοράρεις το νικητήριο γκολ;



«Να σκοράρω το νικητήριο γκολ».



Να γίνεις προπονητής ή να έχεις ομάδα;



«Να έχω ομάδα».



Να σε τιμωρήσουν ή να σκοράρεις αυτογκόλ;



«Να σε τιμωρήσουν».



Να σκοράρεις γκολ από απευθείας κόρνερ ή γκολ από το κέντρο;



«Απευθείας κόρνερ».



Να παίξεις ως αμυντικός ή τερματοφύλακας;



«Να παίξω ως αμυντικός».



4-4-2 ή 4-3-3;



«4-3-3».

Ο... όρος του Μέσι για να παίξει στο Μουντιάλ του 2026

Mπορεί ο Λιονέλ Μέσι να προετοιμάζεται για τα δύο τελευταία φιλικά του χρόνου, όμως ο κόσμος θέλει να μάθει ήδη για το αν θα βρίσκεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Αργεντινός απάντησε το εν λόγω ερώτημα μέσω συνέντευξής του στην ισπανική ιστοσελίδα «Sport», λέγοντας:

«Προφανώς, είναι ένα ιδιαίτερο Παγκόσμιο Κύπελλο», παραδέχτηκε αρχικά, συνεχίζοντας: «Είναι πάντα τιμή να παίζω με την Εθνική ομάδα και να συμμετέχω σε άλλες σημαντικές επίσημες διοργανώσεις, ειδικά όταν σκέφτεσαι τι σημαίνει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, και αφού το έχουμε κερδίσει».

Ο ίδιος στην συνέχεια εξέφρασε τον φόβο του, αναφορικά με το Μουντιάλ και την «Αλμπισελέστε», υπογραμμίζοντας: «Όμως, όπως είπα, δεν θέλω να γίνω βάρος. Θέλω να είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση για να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω και να συμβάλω στην ομάδα, στην Εθνική ομάδα».