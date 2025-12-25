Η ώρα και τα κανάλια των αναμετρήσεων των Χριστουγέννων του Κόπα Άφρικα
Χριστούγεννα με Κύπελλο Εθνών φέτος, καθώς σήμερα, Πέμπτη, θα γίνουν τέσσερις αναμετρήσεις για την συγκεκριμένη διοργάνωση.
Το Κύπελλο Εθνών συνεχίζεται και ανήμερα των Χριστουγέννων το πρόγραμμα είναι... γεμάτο.
Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα (Πέμπτη 25/12) με τέσσερις αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συγκεκριμένα στις 14:30 η Αγκόλα υποδέχεται την Ζιμπάμπουε, ενώ στις 17:00 η Αίγυπτος παίζει με την Νότια Αφρική.
Στις 19:30 η Ζάμπια αντιμετωπίζει την Κομόρες, και το πρόγραμμα κλείνει στις 22:00 με το ματς Μαρόκο - Μάλι.
Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.