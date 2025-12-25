Η ώρα και τα κανάλια των αναμετρήσεων των Χριστουγέννων του Κόπα Άφρικα

Το Κύπελλο Εθνών συνεχίζεται και ανήμερα των Χριστουγέννων το πρόγραμμα είναι... γεμάτο.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα (Πέμπτη 25/12) με τέσσερις αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συγκεκριμένα στις 14:30 η Αγκόλα υποδέχεται την Ζιμπάμπουε, ενώ στις 17:00 η Αίγυπτος παίζει με την Νότια Αφρική.

Στις 19:30 η Ζάμπια αντιμετωπίζει την Κομόρες, και το πρόγραμμα κλείνει στις 22:00 με το ματς Μαρόκο - Μάλι.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.