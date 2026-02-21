Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο Ζινεντίν Ζιντάν απέχει από τους πάγκους πέντε χρόνια, με τελευταία του θητεία να είναι στην Ρεάλ Μαδρίτης από όπου αποχώρησε το καλοκαίρι του 2021.

Ο «Ζιζού» έχει εκφράσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας του, με την οποία ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε ένα παγκόσμιο και ένα ευρωπαϊκό, και φαίνεται ότι αυτό είναι πολύ κοντά στο να συμβεί καθώς οι δυο πλευρές είναι σε συζητήσεις τους τελευταίους μήνες.

Όπως είπε ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο θρύλος του Γαλλικού ποδοσφαίρου ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους «τρικολόρ» και θα αναλάβει χρέη προπονητή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026, αντικαθιστώντας τον Ντιντιέ Ντεσάμπ. Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε την συμφωνία το βράδυ της Παρασκευής (20/2) με ένα βίντεο και όπως ήταν φυσικό επικράτησε πανδαιμόνιο.

Ο Ζιντάν έδειξε τι μπορεί να κάνει σε συλλογικό επίπεδο ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, και μένει τώρα να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και σε εθνικό, καθώς στόχος του πρώην μέσου είναι ως προπονητής πλέον, να κατακτήσει με την εθνική ότι κατάκτησε και ως ποδοσφαιριστής.