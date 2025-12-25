«Χορεύοντας πάνω σε κόκαλα»: Η Μόσχα ανοίγει ξανά το θέατρο της κατεχόμενης Μαριούπολης

Το Θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο καταστράφηκε σε ρωσική αεροπορική επιδρομή το 2022, ενώ εκατοντάδες άμαχοι προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο στο υπόγειό του, πρόκειται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του. Οι αρχές της ρωσικής κατοχής ανακοινώνουν την ανακατασκευή του ως σημάδι ανανέωσης, ενώ πρώην ηθοποιοί του θεάτρου καταγγέλλουν το άνοιγμα ως «χορό πάνω σε κόκαλα».

Σύμφωνα με το Guardian, για τη Μόσχα, η ανοικοδόμηση της πόλης λειτουργεί ως «βιτρίνα» της διοίκησής της στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Πίσω όμως από την εικόνα ανανέωσης, καταγράφονται συλλήψεις αντιφρονούντων, εκτοπίσεις κατοίκων και κατασχέσεις σπιτιών, αφήνοντας χιλιάδες Ουκρανούς χωρίς τις κατοικίες που κατείχαν νόμιμα.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι αρχές κατοχής εργάστηκαν για να αναστηλώσουν το θέατρο, το οποίο είχε ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς.

Ο φωτογράφος από τη Μαριούπολη, Γεβγκένι Σοσνόφσκι, που παλαιότερα είχε συνεργαστεί με το θέατρο αλλά πλέον ζει στο Κίεβο, δήλωσε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λέξη πέρα από τον κυνισμό. Στο σημείο θα έπρεπε να υπάρχει μνημείο στη μνήμη των κατοίκων της Μαριούπολης που σκοτώθηκαν κατά την κατάληψη της πόλης από τη Ρωσία, όχι ένας χώρος ψυχαγωγίας».

Αν και επίσημα είχαν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 12 θάνατοι κατά το πλήγμα στο θέατρο, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η ρωσική διάψευση

Η Μόσχα εξακολουθεί να αρνείται ότι έπληξε το κτίριο, αποδίδοντας τις ζημιές σε εσωτερική έκρηξη. Παρ’ όλα αυτά, ανεξάρτητες έρευνες έχουν καταλήξει ότι το κτίριο χτυπήθηκε από ρωσικές αεροπορικές βόμβες. Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει την επίθεση πιθανό έγκλημα πολέμου, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις «στόχευσαν σκόπιμα Ουκρανούς αμάχους».

Νέα διεύθυνση και αλλαγές

Παρά το γεγονός ότι πολλοί καλλιτέχνες εγκατέλειψαν την πόλη, ορισμένοι παρέμειναν και συνεχίζουν να εργάζονται στο θέατρο. Ο πρώην διευθυντής δεν απομακρύνθηκε αλλά υποβαθμίστηκε, ενώ στη θέση του τοποθετήθηκε ο Ίγκορ Σολονίν, πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Τσίρκου του Ντονέτσκ. Ο νέος επικεφαλής υποστηρίζει ότι το κτίριο «ανατινάχθηκε από μέσα», θέση που όμως δεν συμμερίζονται όσοι βρίσκονταν εκείνη την περίοδο στο χώρο, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε στρατιωτικό προσωπικό.

Κατάσχεση περιουσιών

Η Ρωσία προβάλλει την ανοικοδόμηση της Μαριούπολης ως απόδειξη «σταθεροποίησης» μετά την εισβολή, την ίδια ώρα όμως, μέσα από νέο διάταγμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτρέπεται στις αρχές των κατεχόμενων περιοχών να κατάσχουν σπίτια που έχουν μείνει κενά επειδή οι ιδιοκτήτες τους διέφυγαν ή σκοτώθηκαν.



Όσα ακίνητα θεωρούνται πλέον «αδέσποτη ιδιοκτησία» περιέρχονται στην κατοχή των περιφερειακών αρχών, ενώ αποζημίωση προβλέπεται αποκλειστικά για όσους αποκτήσουν ρωσική υπηκοότητα. Σύμφωνα με επίσημα αρχεία των ρωσικών διορισμένων αρχών, πάνω από 12.000 διαμερίσματα έχουν χαρακτηριστεί έτσι.



Η απόφαση αυτή επιβαρύνει ιδιαίτερα όσους έχουν καταφύγει σε ουκρανοκρατούμενες περιοχές και προσπαθούν να αποδείξουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, αλλά και όσους έχασαν τα σπίτια τους από τους βομβαρδισμούς και δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για αποκατάσταση.