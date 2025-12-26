«Παππούς Πίνο, οδός Συννέφων 6, Ουρανός»: Viral η πιο συγκινητική διαφήμιση για τα Χριστούγεννα

Ρίγη συγκίνησης στην Ιταλία αλλά και στο διαδίκτυο έχει σκορπίσει η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των ιταλικων ταχυδρομείων Poste Italiane.

Το επεισόδιο του «Storie di Poste Italiane» άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας σχόλια και κοινοποιήσεις για την ικανότητά της να έχει απήχηση σε όλους.

Πρωταγωνιστής της διαφήμισης είναι ο Φίλιππο ο οποίος, για τα Χριστούγεννα, ετοιμάζει ένα ξεχωριστό δέμα για να στείλει στον εκλιπόντα παππού του, Πίνο.

Έτσι, μαζεύει σχολαστικά διάφορα προσωπικά αντικείμενα του παππού του ενώ πηγαίνει ακόμη και για ψώνια με τη μαμά του για να αγοράσουν πράγματα που άρεσαν στον Πίνο. Ο Φίλιππο τα τοποθετεί προσεκτικά στο κουτί και στη συνέχεια πηγαίνει μαζί με τους γονείς του στο ταχυδρομείο.

Ο αποδέκτης είναι ο «Παππούς Πίνο, Οδός Συννέφων 6, Ουρανός». Η υπάλληλος του ταχυδρομείου σαστίζει στη αρχή αλλά αντιλαμβάνεται την ανάγκη του παιδιού να επικοινωνήσει με τον αγαπημένο του παππού. Έτσι δέχεται να παραλάβει το δέμα.

Όπως τονίζουν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για μια αγνή και απλή χειρονομία που αγγίζει όμως οικουμενικά θέματα όπως η απουσία, η μνήμη και ο δεσμός μεταξύ των γενεών, μετατρέποντας μια παράδοση σε μια συμβολική πράξη στοργής και μνήμης.

Η μουσική συμβάλλει επίσης στη δυναμική της ιστορίας. Η καμπάνια είναι «ντυμένη» μουσικά είναι το τραγούδι «La sera dei miracoli» του Lucio Dalla , του οποίου οι στίχοι γίνονται η «φωνή της σκέψης» του μικρού Φίλιππο, συνοδεύοντας τις χειρονομίες του και κάνοντας την ιστορία ακόμα πιο έντονη και οικεία.