Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του για να παραδώσει τα δώρα - Παρακολουθήστε live την πορεία του

Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του πάνω στο έλκηθρο για να παραδώσει τα δώρα στα παιδάκια σε όλο τον κόσμο που τον περιμένουν με ανυπομονησία. Ο ίδιος έχει ετοιμάσει με προσοχή την περίφημη λίστα του χωρίζοντας τα «καλά» από τα «άτακτα» παιδάκια.

Ο αγαπημένος άγιος μικρών και μεγάλων ξεκίνησε και φέτος από το μικρό χωριό Ροβανιέμι στη Φινλανδία συνοδεία των αγαπημένων του ταράνδων Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen και Rudolf.

Χάρη στη Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) και το ειδικό Santa tracker που δημιουργήθηκε, έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την πορεία του Αϊ Βασίλη επιτρέποντάς μας να δούμε με ακρίβεια πάνω από ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεται και πότε θα φτάσει και στο δικό μας σπίτι...

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε την πορεία του και μέσω του Google tracker.

Ποια διαδρομή ακολουθεί ο Άγιος Βασίλης

Ο Άγιος Βασίλης ξεκινά συνήθως από τη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας στον Ειρηνικό Ωκεανό και ταξιδεύει δυτικά. Έτσι, ιστορικά, επισκέπτεται πρώτα τον Νότιο Ειρηνικό, μετά τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Στη συνέχεια ανεβαίνει μέχρι την Ιαπωνία, περνά από την Ασία, την Αφρική και μετά στη Δυτική Ευρώπη, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Λάβετε υπόψη ότι η διαδρομή του Άγιου Βασίλη μπορεί να επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες, επομένως είναι πραγματικά απρόβλεπτη.

Το NORAD συντονίζεται με το Επιτελείο Εκτόξευσης των Ξωτικών του Άγιου Βασίλη για να επιβεβαιώσει την ώρα εκτόξευσης του. Η μύτη του πιο γνωστού τάρανδου Ρούντολφ εκπέμπει μια υπέρυθρη φωτεινή σήμανση παρόμοια με μια εκτόξευση πυραύλου. Οι δορυφόροι ανιχνεύουν τη λαμπερή κόκκινη μύτη του Ρούντολφ χωρίς πρόβλημα.

Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών NORAD είτε με F-15, F16 είτε με F-22 απολαμβάνουν να πετούν με τον Άγιο Βασίλη και τους διάσημους τάρανδους - Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen και Rudolf. Παρόλο που ο Άγιος Βασίλης πετά γρηγορότερα από οποιοδήποτε μαχητικό τζετ, όλα αυτά τα συστήματα μαζί παρέχουν στο NORAD μια πολύ καλή και συνεχή εικόνα για το πού βρίσκεται.

Πότε ξεκίνησε το ιδιαίτερο έθιμο

Η καταγραφή της πορείας του Άγιου Βασίλη από τη NORAD ξεκίνησε το 1955, όταν μια εφημερίδα του Κολοράντο Σπρινγκς τύπωσε λάθος το τηλέφωνο ενός τοπικού πολυκαταστήματος προκειμένου τα παιδιά να καλούν και να μιλούν με τον Άγιο Βασίλη, με το νούμερο τελικά να ανήκει στην τότε Ηπειρωτική Διοίκηση Αεροπορικής Άμυνας (CONAD).

Ένας αξιωματικός που ήταν σε υπηρεσία απάντησε στα τηλεφωνήματα και διαβεβαίωσε τα παιδιά ότι ο Άγιος Βασίλης γνωρίζει τι θέλουν για δώρο και ότι είναι ήδη καθ’ οδόν. Η ετήσια παράδοση συνεχίζεται για 66 χρόνια και αποτελεί πλέον μέρος της αποστολής της NORAD.