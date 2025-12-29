Βόλος: Ο Άγιος Βασίλης «κατέβηκε» με σχοινιά στην Παιδιατρική του Νοσοκομείου

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε τους μικρούς ασθενείς στο Νοσοκομείο του Βόλου, καθώς ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών αποφάσισε να κάνει μια... εναέρια είσοδο για να μοιράσει χαρά και δώρα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο Άγιος Βασίλης εντυπωσίασε τους πάντες όταν εμφανίστηκε στην ταράτσα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Με τη βοήθεια σχοινιών και ειδικού εξοπλισμού αναρρίχησης, κατέβηκε την πρόσοψη του κτιρίου, σκορπίζοντας ενθουσιασμό όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στο προσωπικό και τους παρευρισκόμενους.

Λίγο αργότερα, ο «ιπτάμενος» Άγιος βρέθηκε στην Παιδιατρική Κλινική, η οποία πλημμύρισε από γέλια και εορταστική διάθεση. Ο σάκος του ήταν γεμάτος δώρα για τους μικρούς ήρωες που νοσηλεύονται αυτές τις μέρες, προσφέροντάς τους στιγμές ξεγνοιασιάς.

Η συγκινητική αυτή δράση διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, στο πλαίσιο των κοινωνικών και εθελοντικών της πρωτοβουλιών.