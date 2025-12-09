Συγκίνηση: «Ιπτάμενοι Αγιοβασίληδες» πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Μία από τις πιο συγκινητικές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις που φέρνει χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», τηρήθηκε και φέτος, με πυροσβέστες ντυμένους «Αγιοβασίληδες» να περνούν κρεμασμένοι με σχοινί από κάθε όροφο του κτιρίου και να μοιράζουν δώρα στους μικρούς ασθενείς.

Οι «ιπτάμενοι Αγιοβασίληδες» ανέβηκαν στην πρόσοψη του νοσοκομείου για να φτάσουν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν από τα δωμάτιά τους. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε με γερανό από πυροσβεστικό όχημα, παραδίδοντας με προσοχή τα δώρα στα παιδιά.

Φωτό: Reuters

Γονείς και παιδιά στέκονταν στα μπαλκόνια, παρακολουθώντας το εντυπωσιακό θέαμα με χαμόγελα και ενθουσιασμό. Τα λαμπάκια και η γιορτινή διακόσμηση στην πρόσοψη του νοσοκομείου συνέθεταν μια μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Φωτό: Reuters

«Αντλούμε δύναμη από τα παιδιά»

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα», δήλωσε ο Μανώλης Παπασάββας, Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ».

Φωτό: Reuters

«Κάθε χρόνο η Πυροσβεστική έρχεται σε εμάς. Δίνει δώρα στα παιδιά με έναν πρωτότυπο τρόπο. Αντλούμε δύναμη από τα παιδιά, γιατί είναι μαχητές της ζωής. Κάποια παιδιά πρέπει να μείνουν στο νοσοκομείο και προσπαθούμε αυτές τις ημέρες να κάνουμε τη διαμονή τους όσο πιο γιορτινή γίνεται», ανέφερε ο κ. Παπασάββας.

Φωτό: Reuters

Οι πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στα παιδιά, πολλά από τα οποία ενθουσιάστηκαν με την άφιξη του Άγιου Βασίλη με τόσο εντυπωσιακό τρόπο.

Εθελόντριες χτυπώντας καμπανάκια, προσέθεσαν στη χαρούμενη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Φωτό: Reuters

Ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Βαγιάς, Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, τόνισε: «Είναι βαθιά συγκινητικό για εμάς, μεγάλη χαρά που μπορούμε να προσφέρουμε ευτυχία στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Εκ μέρους όλων των πυροσβεστών, θέλω να μεταφέρω την αγάπη μας στα μικρά παιδιά και τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση».

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος μιας καθιερωμένης παράδοσης, με επισκέψεις πυροσβεστών σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των γιορτών, προσφέροντας υποστήριξη και χαρά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.