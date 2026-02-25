Τελεσίγραφο του Πενταγώνου στην Anthropic: «Ή συμμορφώνεστε ή λαμβάνουμε δραστικά μέτρα»

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και του Πεντάγωνο, με φόντο τη χρήση AI σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η εταιρεία δεν προτίθεται να χαλαρώσει τους περιορισμούς της σχετικά με τη στρατιωτική αξιοποίηση των μοντέλων της, παρά τις πιέσεις που δέχεται από το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας.

Η κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του CEO της Anthropic, Dario Amodei, και του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, με στόχο να γεφυρωθεί μια πολύμηνη διαμάχη.

Η Anthropic έχει αρνηθεί να άρει δικλείδες ασφαλείας που εμποδίζουν τη χρήση της τεχνολογίας της για αυτόνομη στόχευση όπλων και εγχώρια επιτήρηση πολιτών στις ΗΠΑ. Από την άλλη, αξιωματούχοι του Πενταγώνου υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση οφείλει να δεσμεύεται αποκλειστικά από την αμερικανική νομοθεσία και όχι από ιδιωτικούς περιορισμούς εταιρειών.

Το τελεσίγραφο και ο Νόμος περί Αμυντικής Παραγωγής

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Hegseth φέρεται να έθεσε τελεσίγραφο: είτε η εταιρεία θα «συμμετάσχει» είτε η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε δραστικά μέτρα.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται:

Επισήμανση της Anthropic ως κινδύνου για την αλυσίδα εφοδιασμού

Επίκληση του Defense Production Act, που θα μπορούσε να υποχρεώσει την εταιρεία να τροποποιήσει τους όρους χρήσης της

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, η κυβέρνηση έχει δώσει προθεσμία έως την Παρασκευή στις 5 μ.μ. για απάντηση.

AI στον στρατό - Οι μεγάλοι παίκτες

Το Πεντάγωνο διαπραγματεύεται παράλληλα συμβάσεις τεχνητής νοημοσύνης με κορυφαίους παρόχους LLM, όπως η Google (Alphabet), η xAI και η OpenAI.

Μέχρι πρόσφατα, η Anthropic ήταν ο μοναδικός πάροχος μεγάλων γλωσσικών μοντέλων σε απόρρητα δίκτυα. Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε συμφωνία με την xAI για ανάπτυξη σε διαβαθμισμένα συστήματα.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, σχεδιάζεται η μεταφορά όλων των μεγάλων εταιρειών AI σε απόρρητα δίκτυα του Υπουργείου Άμυνας.

Και στο φόντο… η Βενεζουέλα

Η ένταση κορυφώθηκε όταν το Πεντάγωνο φέρεται να ανησύχησε ότι η Anthropic είχε εκφράσει ερωτήματα για τον τρόπο χρήσης των προϊόντων της κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, ο Amodei ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δεν εξέφρασε ανησυχίες ούτε προς την Palantir Technologies ούτε προς το Πεντάγωνο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι ισχύουσες διασφαλίσεις δεν εμποδίζουν τις τρέχουσες επιχειρήσεις του Υπουργείου Άμυνας.

Ο δικηγόρος κυβερνητικών συμβάσεων Franklin Turner της McCarter & English προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν «πρωτοφανές» και πιθανότατα θα οδηγούσε σε κύμα δικαστικών προσφυγών εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε δυσμενή μέτρα κατά της εταιρείας.

Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο μία εταιρεία αλλά το ποιος θέτει τα όρια στην εποχή της στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης.